Maltempo, strade interrotte tra Fvg e Veneto a causa di due frane

Il forte maltempo che si è abbattuto nella notte sul Friuli Venezia Giulia ha provocato due grosse frane che in questo momento stanno bloccando due collegamenti stradali fra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti, oltre che di messa in sicurezza dei tratti interessati.

Frana in Cadore

Il violento temporale che ha colpito la Regione nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto ha provocato dei movimenti franosi che hanno portato all'interruzione della strada regionale 355, all'altezza del Comune di Sappada (Fvg), in Cadore. In particolare, il tratto stradale interessato è quello che intercorre tra Sappada e Santo Stefano, nei pressi del rio Acquatona. L'allarme è stato dato nella notte e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Udine, seguiti dai pompieri di Belluno, che hanno dato subito avvio alle operazioni di messa in sicurezza. A raggiungere la zona anche i tecnici di Fvg strade, che si sono messi al lavoro per rimuovere i detriti e rendere di nuovo agibile la strada che collega Friuli Venezia Giulia e Veneto.

A quanto pare la segnalazione della frana, causata dal maltempo, è arrivata alla centrale del Soccorso Alpino in piena notte, fra l'una e le tre, e le operazioni sono state tempestive. Tuttavia si stima che serviranno almeno due giorni per ripristinare la viabilità. Dal momento che si è temuto che la frana improvvisa potesse aver coinvolto qualche veicolo, sono stati chiamati sul posto anche degli specialisti affinché potessero calarsi per la via ferrata e verificare che nessuno fosse precipitato nell'orrido fra le rocce. Fortunatamente, malgrado la violenta caduta di massi, non sono stati individuati dei veicoli.

La frana in Val Sesis

Anche la strada regionale 465 risulta bloccata dopo che è franato il ghiaione di Rio Bianco. Quest'interruzione si è verificata Val Pesarina, zona confinante con il Cadore e la Valle di Sappada. A quanto pare, la strada è bloccata a nord di Pesariis, e sta impedendo il regolare traffico.

In queste ore una squadra di tecnici sta valutando i danni, ma non è ancora possibile avere un'idea dei tempi necessari per il ripristino della viabilità.

Al momento, dunque, per raggiungere il Veneto è agibile solo la via da Forni di Sopra.