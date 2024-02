Maltempo, valico del Brennero chiuso per neve: traffico in tilt e lunghe code

L'ondata di maltempo prevista sul nostro Paese è arrivata puntuale causando i primi disagi: a farne le spese, per il momento, è stato soprattutto il Nord Italia con una fitta e continiua nevicata che ha reso impraticabile l'autostrada A22 del Brennero con l'omonimo valico che è chiuso alla circolazione. La chiusura ha creato una coda di oltre cinque chilometri verso l'obbligatoria uscita in direzione di Vipiteno (direzione nord). Non si conoscono le tempistiche esatte per la riapertura che avverrà quando le condizioni meteo lo permetteranno: i mezzi spazzaneve e spargisale sono a lavoro per consentire l'apertura in serata.

Traffico in tilt

I disagni sono enormi: circa 60 cm di neve fresca sono caduti dalla mezzanotte e non cessa di nevicare. In totale la coda ha toccato punte anche di 30 km mandando il traffico in tilt. È stata chiusa anhce la strada statale 12 tra Vipiteno e Brennero sia perchè la Bundessstrasse è chiusa nel territorio austriaco (tratto Matrei-Innsbruck) ma anche per il pericolo delle valanghe. La stessa quantità di neve è caduta anche in Alto Adige e nelle località di Val d'Ultimo, Val Sarentino, Val Passiria e Alta Val d'Isarco. È stata chiusa anche la statale tra Cortina d'Ampezzo e Dobbiaco per l'incidente a un mezzo pesante. Situazioni di caos si registrano anche sul lato austriaco con alcuni camion rimasti bloccati a causa della ingente quantità di neve.

Le chiusure di strade e autostrade hanno bloccato anche un pullman con a bordo 51 studenti abruzzesi del liceo Scientifico "Fermi" di Sulmona che rientravano da un viaggio-studio a Salisburgo. I docenti a bordo si sono messi in contatto con la Farnesina che segue l'evoluzione della vicenda ma tutti i ragazzi stanno bene. L'intensa nevicata ha coperto di bianco tutte le aree al di sopra dei mille metri: non risulta al momento a rischio il SuperG di Coppa del mondo femminile previsto nel fine settimane. Per il pericolo della valanghe è stata chiusa anche la strada statale 641 di passo Fedaia nell'area Diga. Tutte le auto dovranno avere a bordo le catene o le gomme invernali: a tal proposito sono stati istituiti posti di blocco per controllare le vetture in transito.

Allerta della Protezione Civile

La perturbazione è soltanto all'inizio: il maltempo proseguirà anche nella giornata di sabato 24 febbraio con la Protezione Civile che ha emesso un bollettino con allerta arancione sul Friuli Venezia-Giulia per moderato rischio idraulico e idrogeologico. Allerta gialla, invece, per Trentino Alto-Adige, Lombardia, Veneto, Umbria, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.