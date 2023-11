Salerno, corteo anti Israele blocca l'ingresso del porto: "Stop genocidio"

Ombrelli alla mano, per ripararsi dalla leggera ma fastidiosa pioggerellina, e armati di bandiere alcuni attivisti a favore della Palestina e numerosi portuali dei sindacati di base Si Cobas e Usb stanno impedendo ai camion della società israeliana Zim, che trasportano diverse tipologie di merce, di proseguire verso la nave Tyrrhenian Container appena attraccata nel porto di Salerno e diretta ad Haifa. La manifestazione di protesta ha rallentato notevolmente le operazioni di carico e scarico del materiale da trasferire in altre nazioni, creando molti disagi. "Si occupa anche del trasporto d'armi verso Israele" , hanno spiegato gli attivisti per giustificare la loro azione, che al momento stanno ancora bloccando l'accesso dei tir al varco d'ingresso del porto. "La nave è stata già fermata la scorsa settimana nel porto di Genova" , hanno fatto sapere i manifestanti.

La posizione dei manifestanti

“Consci e consapevoli che la logistica sia un anello chiave che deve essere bloccato per costruire solidarietà e resistenza attiva a fianco ai fratelli e le sorelle palestinesi - hanno dichiarato i lavoratori in protesta - la lotta continua su tutto il territorio nazionale e internazionale, la giornata sarà molto lunga. La giornata è e sarà una risposta convinta e cosciente del Si Cobas e dei lavoratori anche nei confronti del sindacato patronale che con le sue politiche di collusione con il patronato sta minando il diritto allo sciopero di tutti i lavoratori e le lavoratrici! vicini ai popoli in rivolta e alla resistenza del popolo palestinese" . In Campania anche gli studenti stanno protestando a favore della Palestina.

Il corteo degli studenti a Napoli

È partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo degli studenti campani in adesione allo sciopero studentesco internazionale. Ad aprire la manifestazione uno striscione su cui campeggia la scritta "Povertà educativa e sionismo. Tutto merito vostro. Stop genocidio e stop riforma Valditara" . Tante le bandiere della Palestina che sventolano e i cartelli che chiedono la fine della guerra e la libertà per il popolo palestinese tra cui "From the River ti the sea. Palestina will be free" .