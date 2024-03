Bari, show di Decaro: "Manovra della destra". Ma Piantedosi: "Sciolti anche altri comuni"

La notizia piombata nella serata di ieri dentro il Comune di Bari ha messo in subbuglio l'amministrazione locale, in aperto scontro con il governo nazionale. Il ministero dell'Interno guidato Matteo Piantedosi ha nominato una commissione di accesso ali atti comunali per verificare l'ipotesi di scioglimento della giunta e del consiglio del capoluogo pugliese. Il Viminale, in un comunicato ufficiale, aveva precisato che l'accesso ispettivo, disposto ai sensi di specifiche previsioni di legge, non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento del Comune, bensì " ad un'approfondita verifica dell'attività amministrativa, anche a tutela degli stessi amministratori locali che potranno offrire, in quella sede, ogni utile elemento di valutazione ".

Un'analisi nata come esito ad un primo monitoraggio disposto dal dicastero degli Affari interni circa i fatti emersi a seguito dell'indagine giudiziaria che ha portato a più di 100 arresti nel capoluogo pugliese " e alla nomina, da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 34 del codice antimafia, di un amministratore giudiziario per l'azienda Mobilità e Trasporti Bari spa, interamente partecipata dallo stesso Comune ". L'azione si sta esercitando nell'ambito dell'inchiesta della Dda barese (ribattezzata "Codice interno") che ha svelato un presunto intreccio mafia-politica, con voto di scambio alle Comunali del 2019.

Il monologo indignato di Decaro

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, giunto ormai al termine del suo secondo mandato consecutivo come primo cittadino (e quindi non più ricandidabile alle Comunali) non l'ha presa per niente, parlando a caldo di " atto di guerra " del governo Meloni contro l'amministrazione di centrosinistra. Oggi l'esponente del Partito Democratico ha rincarato la dose in una conferenza stampa fiume organizzata di fretta e furia dentro la sede della giunta comunale. " Se c'è anche un solo sospetto di infiltrazione della criminalità nel Comune di Bari, io rinuncio alla scorta - esordisce Decaro -. Sono sotto scorta da nove anni, torno a vivere. Non posso essere sindaco antimafia e avere la commissione di accesso in Comune ".

Tracciando un bilancio sui vari episodi e leggendo anche gli articoli sulle minacce ricevute, la voce del sindaco è rotta dal pianto. Poi, arriva l'attacco degli esponenti del centrodestra: " Ogni giorno comunicati dei partiti regionali e nazionali. Non mi meraviglio più di niente. Anche il grande amico mio Gasparri. Come Savastano in Gomorra alcuni di loro hanno scritto andiamo a riprenderci la città - è il paragone ardito fatto dal presidente dell'Anci -. Ma la città è dei baresi, non è di nessuno, cosa volete riprendervi ". " C'è gente - ha aggiunto - che vuole affossare Bari perché è cresciuta, ci sono i turisti, sono aumentati i posti di lavoro. Gli dà fastidio perché ci siamo noi al potere. Che gliene frega - conclude - ai parlamentari col loro stipendio se ci sono i disoccupati ".

La replica del ministro Piantedosi

Nel primo pomeriggio arriva poi la nuova replica di Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg1. Il ministro dell'Interno replica alle parola del sindaco di Bari. Pur comprendendone l'amarezza, vuole tuttavia essere molto chiaro a tale riguardo. " Il nostro governo da quando si è insediato ha già sciolto 15 comuni, qui stiamo parlando solo di commissione d'accesso - ha specificato -. Abbiamo sciolto 15 comuni in prevalenza a guida di centrodestra. Questo governo ha dichiarato guerra alle mafie non agli amministratori locali ". L'ex prefetto conferma che " questo accesso ispettivo non necessariamente è pregiudizialmente finalizzato a uno scioglimento ". Però ci sono stati accessi ispettivi che hanno riguardato " comuni come quello di Reggio Calabria, come quello di Roma, e da ultimo come quello di Foggia, quindi ha riguardato sicuramente anche comuni di grandi dimensioni ".

L'istituto dello scioglimento per mafia dei Consigli comunali è stato introdotto con decreto legge 164 del 31 maggio 1991, poi convertito in legge il 22 luglio del 1991 e modificato più volte sino al 2009. Ma è l'articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, 267 (Tuoel) a disciplinare lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso. La commissione dovrà fare una serie di accertamenti e riferirne gli esiti al ministro che deciderà di conseguenza se procedere o meno con la proposta di scioglimento e la conseguente nomina di un commissario. Il prossimo 8 e 9 giugno a Bari sono in programma le elezioni amministrative, ma se si dovesse arrivare alla nomina di un commissario potrebbero slittare anche di 18 mesi.