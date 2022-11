Metro, i binari della Linea 1 vanno sostituiti: dopo due anni lavori fermi al palo

La tratta della Linea 1 della metropolitana di Napoli che va da Vanvitelli a Montedonzelli è ormai vetusta, dato che è stata realizzata ben quarant’anni fa. Spesso accade che i treni debbano fermarsi perché i binari si rompono in più punti. Inoltre le vibrazioni al passaggio della metro creano non pochi problemi agli edifici confinanti. Per tutti questi motivi l’amministrazione comunale nel 2020 aveva approvato un bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della tratta ferroviaria. L’intervento prevedeva la sostituzione dei binari per un importo di 3 milioni 700mila euro. Diverse problematiche burocratiche hanno impedito l’avvio dei lavori.

A vincere la gara fu l’unica ditta che si era presentata facendo un’offerta di 3 milioni 294mila euro. In fase di verifica, però, saltò fuori che pendeva sull’impresa aggiudicataria un’interdittiva antimafia. Nonostante la ditta avesse reso noto che il Tar Lazio aveva sospeso il provvedimento ci sono voluti mesi prima che il Comune di Napoli decidesse di non escludere l’impresa dai lavori della metropolitana. Sembrava che tutto fosse stato risolto, ma a quel punto la ditta ha comunicato all’ufficio comunale competente di non poter realizzare l’opera di riqualificazione alla cifra pattuita, poiché nel frattempo i prezzi delle materie prime erano cresciuti notevolmente.

Di fronte a questa richiesta il Comune ha revocato l’appalto rendendo inutile l’intero iter procedurale. Sono trascorsi due anni dall’indizione della gara e adesso si deve ricominciare tutto daccapo. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, un episodio simile si è verificato per i lavori di manutenzione straordinaria ventennale della funicolare di Chiaia, che versa in condizioni pessime per l’usura dei binari e dei cavi.