La metro di Napoli verso la 'pace': i collaudi dei treni avverranno di notte

L'annosa vertenza dei lavoratori Ansfisa, che impediva i collaudi notturni dei nuovi treni della metro di Napoli, sembrerebbe essersi risolta. O, perlomeno, questa è la speranza. In sostanza, quello che è successo nelle scorse settimane aveva del paradossale: i convogli da collaudare dovevano essere "testati" solamente di giorno, interrompendo così la normale circolazione della metrò in pieno orario di punta. Motivo? Molto "semplice": c'era in atto uno scontro fra i lavoratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e il ministero delle Infrastrutture. Ora invece la situazione sembra essersi risolta e tutto questo avverrà solo di notte. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva chiesto più volte a Palazzo Chigi di intervenire per evitare la paralisi del principale mezzo di trasporto pubblico cittadino.

L'emblema del paradosso della metro di Napoli si è verificato lo scorso San Valentino. Il 14 febbraio 2023 fu infatti una giornata complicata per tutti quei cittadini partenopei che volevano usufruire della Linea 1 del capoluogo campano, rimasta chiusa dalle ore 9 alle 17 per consentire le prove – che vengono effettuate dall'agenzia esterna dei collaudatori Ansfisa – del secondo dei nuovi convogli da immettere in servizio.

I disagi si verificarono anche durante la giornata del 16, durante la quale proseguirono i test e la metro venne nuovamente chiusa e durante dello sciopero proclamato dalla sigla Usb il 17 febbraio. Se non ci saranno imprevisti, si ipotizza che il secondo dei nuovi treni possa entrare in servizio entro metà marzo. Un primo passo. Perché subito dopo dovrebbero partire i test su altri treni. In questo caso, però, le prove potrebbero richiedere meno tempo perché effettuate su tre fronti contemporaneamente.

La nota del Mit sulla metro di Napoli

Nelle scorse ore, una nota del Mit ha spiegato che il problema, finalmente, è stato risolto: "Sono ripresi i controlli notturni alla metropolitana di Napoli. Nei prossimi giorni sono calendarizzate ulteriori attività sempre nelle ore notturne per il controllo e il collaudo anche dei nuovi treni che dovranno entrare in funziona a breve. Grazie all'impegno dei lavoratori e dei vertici Mit e Ansfisa questa modalità consentirà di impattare il meno possibile sulla vita dei viaggiatori. Si tratta del primo esito positivo concreto del tavolo con i sindacati, convocato al Mit la settimana scorsa. Il ministro Matteo Salvini segue la vicenda con particolare attenzione", conclude la nota del Mit relativamente ai collaudi dei nuovi treni sulla linea 1 della metropolitana di Napoli.