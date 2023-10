Pedone investito sulle strisce da un furgone nel primo giorno dell'obbligo dei sensori

Oggi a Milano è entrato in vigore l'obbligo per i camion di girare con il sensore per l'angolo cieco, eppure, proprio in questa giornata di svolta, arriva la notizia di un altro pedone rimasto coinvolto in un incidente per le strade del capoluogo meneghino.

Investito un anziano

Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora dagli inquirenti, l'incidente si è verificato questa mattina in via Palmanova, zona nord-est di Milano, intorno alle 9.28. Un pedone di 83 anni stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza del civico 133, all'angolo con via Bresciani Turroni, quando è stato travolto da un furgone.

Il tutto si è svolto molto rapidamente. L'anziano è rimasto tramortito a terra e l'autista del mezzo pesante, compreso quanto accaduto, si è fermato per prestare soccorso al ferito e chiamare ambulanza e forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e poi provveduto ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire le dinamiche del terribile incidente. Stando a quanto appreso, il furgone si stava dirigendo verso la periferia di Milano quando si è imbattuto nel pedone, che stava attraversando la strada. In quel tratto, fra l'altro, c'è un limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Ad occuparsi dell'anziano sono stati gli operatori sanitari di Areu, accorsi in ambulanza. L'83enne, un ex medico in pensione, è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda. L'uomo sta lottando fra la vita e la morte. All'arrivo in ospedale, si trovava in arresto cardiaco.

L'obbligo dei sensori

Un nuovo incidente, dunque, per le strade di Milano, sempre meno sicure. Si è perso il conto, infatti, dei feriti e dei morti di questi ultimi mesi. La disgrazia di questa mattina è avvenuta proprio nel primo giorno (lunedì 2 ottobre) in cui nella città lombarda è entrato in vigore l'obbligo per i mezzi pesanti di viaggiare con i sensori per l'angolo cieco.

Secondo quanto deciso dalla giunta milanese nel pacchetto mobilità, il sensore è obbligatorio per tutti i camion che devono transitare per le vie di Milano. Ciò è rivolto ai veicoli M3 destinati al trasporto di persone, con più di 8 posti a sedere e una massa massima superiore alle 5 tonnellate, e a quelli N3 che riguardano invece il trasporto merci e hanno massa massima superiore alle 12 tonnellate. Questi veicoli sono tenuti ad avere il dispositivo di sicurezza nel caso in cui debbano circolare a Milano.

Come funzionano i sensori

I sensori per l'angolo cieco sono dei dispositivi di sicurezza che si attivano quando un pedone oppure un ciclista si trova nelle vicinanze del mezzo. Viene emesso un segnale di avvertimento, sia in corrispondenza della parte anteriore del mezzo che sul lato del marciapiede. In questo modo si viene avvisati del pericolo.