Milano, investe una donna e il figlio disabile in carrozzina: fermato un 61enne

Ancora paura a Milano, dove una vettura ha investito una donna che stava attraversando le strisce pedonali con il figlio. Dopo la tragedia di viale Scarampo, che ha visto morire la mamma di due gemellini, e l'incidente in piazza Durante, che coinvolto una mamma e la sua bambina di 3 anni, stavolta è toccato a una madre che stava passeggiando con il figlio disabile, costretto a spostarsi in carrozzina.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 dicembre, in via De Nicola a Milano. Stando alla ricostruzione, intorno alle 14.30 una madre di 39 anni e figlio di 13 anni stavano attraversando la strada avendo cura di passare sulle strisce pedonali. Nulla però sarebbe servito. Mentre la donna e il 13enne, costretto a spostarsi su una carrozzina, stavano passando, una Peugeot è piombata su di loro, in zona Gratosoglio.

L'impatto è stato tanto forte da distruggere la carrozzina del ragazzo, e sbalzare di vari metri madre e figlio. Per quanto riguarda il responsabile, questi si è rivelato essere un 61enne egiziano. Subito dopo l'impatto, l'uomo si è fermato a controllare la situazione. Ha visto la donna riversa a terra, ma non avrebbe fatto nulla per soccorrerla. Risalito in macchina, ha fatto perdere le proprie tracce.

Per fortuna madre e figlio hanno ricevuto l'assistenza di alcuni passanti. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove sono stati medicati. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il 13enne è stato dimesso, mentre la madre verrà operata la prossima settimana per una frattura riportata al bacino.

Del caso si è occupata a polizia locale che ha raccolto le testimonianze dei passanti e preso visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il soggetto è statodopo un'ora e mezza con l'accusa di omissione di soccorso. A incastrarlo è stata la targa. A quanto pare si tratta del 61enne Sabri El Naggar, un nordafricano regolare e incensurato. L'uomo lavora in una ditta di pulizie.