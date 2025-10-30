Milano vittima del degrado: egiziano stende i panni sul sagrato del Duomo. Ira del centrodestra

Uno dei monumenti più amati e visitati del Paese trasformato in uno spazio privato, come se fosse un balconcino. Ha dell'incredibile quanto registrato questa mattina a Milano: un cittadino egiziano si è accampato davanti al portone principale del Duomo e ha trasformato le transenne presenti in stendini per il bucato. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web e non potrebbe essere diversamente: si tratta della fotografia che riassume lo stato di degrado della città guidata da Beppe Sala.

Ma non è tutto. Il fatto è stato segnalato da alcuni passanti alle forze dell'ordine e gli agenti si sono recati immediatamente dallo straniero senza fissa dimora. Secondo quanto riportato da Milano Today, il ventunenne sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe minacciato gli agenti. Fermato e denunciato, è stato trasportato all'ospedale San Paolo per una valutazione psichiatrica. Non è uno sconosciuto alle forze dell'ordine: appena due settimane fa era stato intercettato dalla Polizia locale.

Il dibattito è incandescente. "Purtroppo non si tratta di una foto manipolata dall’intelligenza artificiale, ma è un’immagine reale che descrive il profondo abisso in cui Milano è precipitata" il commento di Alessandro De Chirico di Forza Italia: "La città più importante d’Italia, fra le più importanti di Europa, vive sotto il giogo del degrado e della mancanza di sicurezza. Penso che ci sia poco da aggiungere, se non un sentito grazie a quel ghisa che con le buone maniere ha spiegato alla persona che non è il caso di stendere i panni sul sagrato del Duomo".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'europarlamentare milanese della Lega Silvia Sardone, a suo avviso le immagini testimoniano "la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Uno sbandato, presumibilmente straniero, si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati? Milano è allo sbando nel totale disinteresse della giunta Pd".

Tranchant anche il deputato di FdI Riccardo De Corato: “Quanto ho visto sui social questa mattina, relativamente agli abiti stesi sul sagrato del Duomo di Milano, mi ha lasciato sbigottito. Milano, già capitale italiana della Criminalità secondo il Sole24Ore con l'80% dei furti in città che vedono protagonisti stranieri, ora è diventata anche la capitale, nella nostra nazione, del degrado". L'ex vicesindaco di Milano ha aggiunto: "Tutto questo alto tasso di insicurezza, pericolosità, estrema emergenza e abbandono è, soprattutto, il frutto delle campagne migratorie che negli ultimi anni sono state effettuate dal centrosinistra sia a livello milanese, dal 2011 a oggi, che a livello nazionale, fino al 2022.