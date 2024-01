"Milano Card", la truffa Facebook per viaggiare un anno con Atm a soli 2 euro

Una fantomatica carta che consentirebbe di viaggiare per 12 mesi sulla metro di Milano spendendo appena 2 euro: quella che appare come un'offerta irrinunciabile è in realtà l'ennesima truffa messa in atto sui social network.

Tutto nasce dalla pagina Facebook fake "Milano Card", nella quale i truffatori pubblicizzano una tessera di colore rosa sullo sfondo della quale campeggia un'immagine della Galleria Vittorio Emanuele II. "Non perdere l'opportunità di ottenere una tessera viaggi gratuita di 12 mesi da Metropolitana di Milano e Atm per soli 2 euro!" , si legge sulla pagina di presentazione. A tentare di rendere più "solida" la promozione anche alcuni messaggi provenienti da profili creati ad hoc oppure sottratti ai legittimi proprietari. "Abbiamo chiamato oggi Metropolitana di Milano e Atm. Hanno confermato che questa promozione è stata effettivamente lanciata online con il supporto del governo. Quindi, non esitate" , si legge sotto il post di "Milano Card". "Credete in questa offerta troppo allettante? Ho dei dubbi" , commenta una cittadina, a cui replica uno dei truffatori tramite il profilo ufficiale: "Inviate la vostra richiesta, un responsabile vi contatterà in base al loro carico di lavoro" . Anche uno dei profili fasulli tenta di convincere la donna della bontà dell'offerta: "Ho compilato il modulo, mi hanno richiamato entro un'ora, e mi hanno consegnato la carta durante il giorno. Quindi, non abbiate paura".

La pagina Facebook è ancora lì, nonostante le innumerevoli segnalazioni di truffa inoltrate a Meta. "Attenzione truffa. Non è vero. Oltre tutto, la comunicazione parte da una pagina con pochissimi like" , avvisa un internauta, che si lamenta anche della qualità del cosiddetto "algoritmo": "Ieri mi hanno bloccato perché taggavo persone in una foto di fine anno e non bloccano pagina fraudolente. In Meta devono avere dei problemi con la logica".

Atm è stata costretta a correre ai ripari, e attraverso i propri canali ufficiali ha messo in guardia i milanesi. "In merito alla presunta offerta commerciale, veicolata in questi giorni dalla pagina Facebook di un operatore di servizi, secondo la quale sarebbe possibile ottenere una carta per '12 mesi di viaggi gratuiti in metropolitana', Atm precisa di essere completamente estranea all’iniziativa, nonché di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con '’operatore. Atm non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook" .