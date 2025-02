Milano, cinque nordafricani rapinano e accoltellano un sedicenne

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave episodio di sangue nella periferia ovest di Milano. Un sedicenne poco dopo le 21 è stato rapinato e accoltellato fuori dal centro commerciale Merlata Bloom.

Cinque persone lo hanno circondato, a poca distanza dal centro, in via Pasolini, e nel tentativo di portargli via portafogli, cellulare e monopattino, l'hanno colpito con diversi colpi di arma bianca. Il ragazzo è rimasto ferito alla testa, ad una mano e alla schiena. Soccorso dal 118, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. È in condizioni gravi ma non rischia la vita.

Dalle prime indiscrezioni raccolte pare che i rapinatori fossero tutti nordafricani. Al giovane sono stati rubati il cellulare e il portafogli.

Gli agenti dell’Ufficio di prevenzione generale della Questura di Milano sono al lavoro per tentare di ricostruire la precisa dinamica dell’aggressione e rintracciare i responsabili. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane sia stato avvicinato e aggredito da un gruppo di ragazzi, verosimilmente coetanei.

Ascoltato il racconto di alcuni testimoni, che avrebbero descritto la rapina finita nel sangue, con diversi dettagli sulle varie fasi dell'aggressione. Tutti questi dettagli potranno essere molto utili agli inquirenti per individuare e catturare i malviventi.