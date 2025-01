Milano, la denuncia di una 22enne: “Stuprata da un nordafricano a Capodanno”

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ultima notte dell’anno, una nuova conoscenza, poi l’incubo. Una 22enne di origini sudamericane ha denunciato di essere stata violentata durante la notte di Capodanno nei bagni del Magnolia, uno dei circoli Arci più noti di Milano. Lo stupro sarebbe avvenuto nei bagni del locale, situato nei pressi dell’Idroscalo di Segrate: durante la serata “We Love 2000”, la giovane avrebbe conosciuto un ragazzo descritto come nordafricano. Dopo qualche chiacchiera e qualche bacio, il presunto aggressore avrebbe deciso di andare oltre, costringendo la ragazza a subire un rapporto sessuale.

Secondo quanto riportato dal Giorno, la presunta vittima è una ecuadoriana residente in un Comune dell’hinterland di Milano. Secondo il suo racconto, non aveva mai visto prima il suo presunto aggressore. Dopo aver passato parte della serata insieme, i due avrebbero deciso di spostarsi verso i bagni del locale per appartarsi. Dopo una prima fase in cui giovane era consenziente – per sua stessa ammissione – l’aggressore l’avrebbe violentata. La ragazza avrebbe provato a opporre resistenza, cercando in tutti i modi di divincolarsi, senza riuscirci.

Immediato l’allarme al 112: la giovane è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in codice verde alla clinica Mangiagalli, dove è stata assistita dagli specialisti del centro antiviolenza. Successivamente i carabinieri della stazione di Segrate e della Compagnia di San Donato Milanese hanno avviato gli accertamenti preliminari in attesa della formalizzazione della querela, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. I militari hanno inoltre comunicato l’accaduto alla Procura di Milano per attivare la procedura per il “codice rosso” sulla violenza di genere.

La testimonianza della ragazza fornirà indicazioni utili agli investigatori, che contestualmente procederanno con l’analisi delle

presenti nella zona. Previsti approfondimenti anche sui numeri di cellulare che in quelle ore hanno agganciato le celle telefoniche della zona del Magnolia.