Milano, donna accoltellata alla gola e all'addome: è in gravi condizioni

Articolo in aggiornamento

Nuovo episodio di violenza a Milano, che solleva ancora una volta il tema della sicurezza che - con il passare dei mesi - è sempre più un'emergenza. Una donna, 30enne di origini sudamericane, è stata colpita all'addome e alla gola da diverse coltellate in viale Monza. Tutto sarebbe partito da una rissa a cui avrebbero partecipato almeno cinque persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo aver assistito la ragazza, l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda: è in gravi condizioni ma, fa sapere l'Ansa, non sarebbe in pericolo di vita.

Poco prima dell'ora di cena, verso le 19, i carabinieri erano di passaggio lungo via dei Transiti e hanno visto una donna riversa sulla strada. I militari si sono fermati per intervenire e uno di loro, riferisce l'Adnkronos, è stato colpito allo zigomo: ha ricevuto una testata da una persona che in quel momento si trovava sul luogo teatro di violenza. A stretto giro è arrivata anche una volante della polizia, che in precedenza era stata messa in allerta per un furto, a dare supporto ai carabinieri.

La vicenda è ancora piuttosto confusa: nelle prossime ore bisognerà chiarire i contorni dell'episodio. Al momento non è chiaro se la ragazza sia stata colpita prima o dopo lo scoppio della rissa. Nel frattempo vanno avanti gli accertamenti del caso nel tentativo di risalire ai responsabili dell'aggressione.