Milano, fiaccolata per Pamela Genini: "Silenzio è violenza"

Circa mille donne in piazza per ricordare la 29enne uccisa con oltre trenta coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin

‘Silenzio è violenza, il nostro grido è resistenza’. ‘Insieme siam partite, insieme torneremo, non una, non una di meno’, recitano le circa mille donne che questa sera hanno organizzato un corteo in zona Gorla, armate di candele e torce, per protestare contro i femminicidi e la cultura maschilista dopo l’omicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con oltre trenta coltellate martedì sera dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Zonin, che non ne voleva sapere di interrompere la loro relazione tossica, fatta di aggressioni e terrore.

La fiaccolata è partita dai giardini all’angolo tra via Liscate e via Iglesias poco prima delle 18, a due passi dall’abitazione della povera Pamela.

Nei giardinetti ieri le donne del quartiere hanno dipinto una panchina con della vernice rossa, per ricordare tutte le donne vittime della violenza dei loro compagni: in Italia quest’anno finora si contano 70 vittime. Al termine della manifestazione è scoppiato un interminabile applauso.

