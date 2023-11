Milano, incendio in un appartamento: muore uomo di 75 anni

Una terribile tragedia domestica è accaduta a Milano nella serata di sabato 4 novembre. Un uomo di 75 anni è deceduto nella cucina del suo appartamento al quattordicesimo piano di un condominio sito in via San Mamete 91, nel quartiere Adriano, periferia nord-est del capoluogo lombardo, a seguito di un incendio. Secondo la ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti con squadre del Distaccamento di Sesto San Giovanni, nucleo Saf e Carro Soccorso della centrale di via Messina, l'uomo sarebbe rimasto ucciso da una fiammata scaturita dai fornelli. L'allarme, lanciato poco prima delle ore 20, è stato dato da alcuni vicini che hanno visto del fumo uscire dalla finestra di casa dell'anziano. Non risultano coinvolte altre persone.

La vittima, del resto, è stata trovata in cucina con il corpo semicarbonizzato. L'incendio è stato presto circoscritto, senza che le fiamme si propagassero al resto dell'appartamento e del condominio. Sulle cause sono al lavoro i vigili del fuoco e il magistrato di turno, anche se tutto lascerebbe intendere che il rogo sarebbe appunto scaturito dai fornelli, in maniera violenta e improvvisa tanto da non lasciare alcun scampo all'anziana vittima. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche gli agenti dell'ufficio Volanti della questura. Inizialmente si era parlato erroneamente di un'esplosione, ma l'ipotesi è stato poi immediatamente smentita.