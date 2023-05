Milano, l'omicidio del pensionato confessato in una telefonata: "Non vado in galera per te"

" Hai ammazzato Luigi davanti a me. Io non vado in galera per te ". È quanto emerge da un'intercettazione tra Andrèina Cristine Nascimento e il suo amante, Giovanni Iuliano, entrambi arrestati venerdì sera per l'omicidio di Piero Luigi Landriani, il 70enne accoltellato in un appartamento Aler del quartiere Corvetto, a Milano, lo scorso 25 aprile. Secondo quanto riporta Il Giorno, ad incastrare la coppia sarebbero state alcune conversazioni - " dal contenuto lampante ", scrive il giornale - intercorse tra i due presunti complici.

La telefonata al 112: "Io mando la polizia a casa tua"

C'è un audio che non è sfuggito all'attenzione degli investigatori. Si tratta della telefonata fatta al 112 dalla 49enne brasiliana, convivente e badante della vittima, la sera del delitto. Sono le ore 23.12 del 25 aprile: " Non è sveglio. Panigarola 8 siete? Signora, mi risponde? ", chiede con insistenza l'operatore del Nue. Nascimiento è distratta, sta parlando con qualcun altro: " Tu mi lascia di fottermi da sola? - si sente nell'audio - Io mando la polizia a casa tua eh... Giovanni, Giovanni ". In casa con lei c'è Giovanni Iuliano, l'amante e presunto aggressore del pensionato. Lo stesso uomo che la contatterà al cellulare alle 23.17, subito dopo essersi dileguato dall'appartamento. " Tu sei testimone, tu hai visto che i marocchini hanno accoltellato a lui, allora perché non ti presenti ", dice la donna all'amante ribadendo la versione che riferirà successivamente ai poliziotti. Un racconto a cui gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Domenico Balsamo, non crederanno.

"Lo hai ammazzato davanti a me"