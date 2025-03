Milano, si dimette l'assessore alla Casa Guido Bardelli. In una chat scriveva: "Questa giunta deve cadere"

Ascolta ora 00:00 00:00

Passo indietro di Guido Bardelli, assessore alla Casa del Comune di Milano. Le sue chat private sono finite nelle carte dei pm che indagano sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Bardelli, che non risulta indagato nell'inchiesta che ha portato all'arresto per corruzione dell'ex vice presidente della Commissione paesaggio Giovanni Oggioni, potrebbe aver rassegnato le dimissioni per via di alcune frasi pronunciate sulla Giunta milanese, quando però non era ancora assessore, raccolte dalle intercettazioni.

Il sindaco Giuseppe Sala, fa sapere una nota di Palazzo Marino, nei prossimi giorni valuterà le alternative possibili "al fine di non interrompere il percorso" tracciato sul Piano Casa. Infatti, sottolineano dal Comune, l’assessorato alla Casa è "estremamente rilevante per la città di Milano ed è necessario garantire continuità nelle attività che si stanno portando avanti". "Per rispetto istituzionale - si legge nella nota - lunedì 10 marzo l’assessore Bardelli intende spiegare i motivi della sua decisione al Consiglio comunale. A valle di ciò, le sue dimissioni saranno formalizzate".

Cosa scriveva Bardelli a Oggioni

Il 13 dicembre 2023 Bardelli invia un messaggio su Whatsapp all'architetto Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale, finito agli arresti nei giorni scorsi. I due si stanno confrontando sugli interventi dell'assessore alla rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, e della direttrice della Rigenerazione Urbana, Simona Collarini, espressi nel corso di una riunione sulla variante del Pgt (Piano di governo del territorio). Bardelli prende di mira Tancredi dicendo che il suo è "un allineamento ai rilievi mossi dai pubblici ministeri nell'indagine". E aggiunge: "Questi (i magistrati, ndr) sono pazzi". Oggioni risponde così: "È il Pgt della Petruzzella (uno dei pm coinvolti nelle indagini, ndr)".

E Bardelli rilancia: "Chi è la Petruzzella? Dobbiamo far cadere questa Giunta". Bardelli, non ancora assessore, avrebbe cercato di muoversi contro Sala e la sua giunta, cercando in modo pretestuoso di utilizzare la carta del disagio patito dalle famiglie dei dipendenti comunali.