A Milano tornano i "Concerti Civili": 4 eventi per ricordare gli eccidi del XX secolo

Un nuovo ciclo di concerti per non dimenticare le grandi tragedie del XX secolo. Tornano le Serate Musicali del Conservatorio Verdi di Milano, con in calendario quattro appuntamenti da non perdere nell'ambito della rassegna dei “Concerti Civili”.

Le Serate Musicali del Conservatorio Verdi

Si tratta di un grande evento, reso ancora più importante dalle tematiche dei concerti in questione: il ricordo degli eccidi del XX secolo. I Concerti Civili, in particolare, accenderanno i riflettori sugli ebrei di Polonia, sull’eccidio degli armeni, sulle foibe e l’esodo. In chiusura ci sarà spazio per “Il Concerto per la Pace”.

Il concerto che riguarda più da vicino l'Italia è, chiaramente, quello su foibe e sull'esodo Giuliano-Istriano-Dalmata; un riconoscimento storico, sociale e culturale per tutte le persone che hanno dignitosamente vissuto e sofferto questa triste pagina di storia.

Il programma

I quattro concerti si terranno a distanza ravvicinata dall'8 febbraio al 26 aprile presso la Sala Puccini del Conservatorio, in Via Conservatorio 12, a Milano. Di seguito il programma completo della rassegna.

8 FEBBRAIO 2023 ore 20.45

"LA MUSICA MIRACOLOSA"

«Storia del pianista del ghetto di Varsavia»

Pianista: FRANCESCO NICOLOSI

Voce narrante: STEFANO VALANZUOLO

In collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e Comunità Ebraica di Milano.

21 FEBBRAIO 2023 ore 20.45

"TANTO LONTANA"

«Quadro musicale drammatico per 3 archi, pianoforte e voce»

Testi sulle Foibe e sull’Esodo Giuliano-IstrianoDalmata di U. Saba, M. Nadieri, F. Magris, F. Tomizza et al.

Musica di Marco Podda

Il maggio del ‘45, Ossa spezzate, Foibe, Istrenodia, Dall’altra parte, Lacrime d’Istria, La Madonna della neve, Ulisse, Piroscafi, Tanto lontana

Violino ELISEO BALDIZZI V

Violino LEONARDO GIOVINE

Violoncello FAUSTO SOLCI

Pianoforte DANIELE BONINI

Mezzosoprano, voce recitante GIULIA DIOMEDE.

9 MARZO 2023 ore 20.45

“IL LIED DELLA VITA CELESTE”

«Concerto per la pace»

SOCIETÀ FILARMONICA RAUDENSE “GIULIO RUSCONI”

Direttore DARIO GAREGNANI

Soprano BEATRICE BINDA

Musiche di G. MAHLER (Sinfonia n.4 in sol maggiore) e C. GALANTE.

26 APRILE 2023 ore 20.45

“CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL GENOCIDIO ARMENO”

Pianista DARIO D'IGNAZIO

Musiche di L. Van BEETHOVEN, F. LISZT, A. SPENDIAROV, A. BABAJANIAN e V. BELLINI.

Per maggiori informazioni si consulti il sito: https://www.seratemusicali.it/.