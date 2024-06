Minacciano azione legale contro giovani che filmano un orso: l'ultima provocazione degli animalisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Alcuni ragazzi, imbattutisi casualmente in un orso durante un'escursione, hanno girato un breve filmato riprendendo il plantigrado con lo smartphone per qualche secondo. Il video dell'incontro è poi finito sui social e i protagonisti sono finiti nel mirino degli animalisti: gli esponenti della Lav hanno fatto sapere di essere intenzionati ad adire le vie legali dopo aver accusato i giovani di aver effettuato " pesanti azioni di disturbo" nei confronti dell'orso. Questa la polemica sorta nelle scorse ore in Trentino, dove la "questione orsi" continua a tenere banco da tempo e ha evidentemente esacerbato gli animi. Tutto è partito da un video che è stato poi pubblicato sulla pagina Instagram "Welcome to Trento". Nel breve filmato, girato secondo quanto riportato dal sito web TrentoToday a Ranzo di Vezzano (nella provincia autonoma di Trento) si vedono due ragazzi illuminare con una torcia l'ambiente circostante.

Ad un certo punto nel fascio di luce, ad una ventina di metri di distanza, si vede comparire un orso: i giovani non trattengono lo stupore per questa apparizione e compiono un paio di passi nella direzione dell'animale, restando comunque distanti diversi metri. Il filmato termina con il plantigrado che, disinteressandosi completamente dei presenti, si allontana in direzione opposta. Il video è poi stato rilanciato su Instagram dalla pagina Welcome to Trento, ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni. E causando a quanto pare l'ira della Lega Anti Vivisezione: in una nota pubblicata sul proprio sito, gli esponenti dell'associazione ambientalista fanno sapere di non aver gradito il filmato e di essere pronti a denunciare gli autori, accusandoli in sostanza di aver disturbato l'orso.