Trovato morto dopo 7 mesi, ora nessuno reclama la salma di Pier Attilio Trivulzio

Nessuno si è fatto avanti per reclamare la salma di Pier Attilio Trivulzio, il giornalista scomparso per mesi e poi rinvenuto senza vita nel suo appartamento a Novara nel quartiere di S. Agabio lo scorso 16 marzo. Nessuno ha pensato di organizzare un funerale. L'83enne è rimasto solo come solo è stato nella morte.

La scomparsa e il ritrovamento

Erano stati alcuni amici ed ex colleghi di Monza a segnalare la scomparsa del giornalista. Da mesi Trivulzio non si faceva vedere, destando qualche preoccupazione. Messe in allarme, le autorità locali si erano attivate, trovando successivamente il cadavere dell'uomo nel suo appartamento di Novara, dove si era trasferito. I vigili del fuoco avevano rinvenuto il corpo quasi mummificato, segno che il giornalista era deceduto da molto tempo.

Gli esami effettuati dal medico legale avevano poi fatto risalire la morte addirittura ad agosto 2022: per ben 7 mesi, dunque, il cadavere dell'83enne era rimasto all'interno dell'abitazione, nella completa indifferenza.

Pier Attilio Trivulzio non aveva parenti, né amici così stretti da occuparsi di lui. L'uomo è morto in solitudine per cause naturali.

Nessuno reclama il corpo

A questa triste storia si è aggiunto un altro capitolo. Nessuno, infatti, si sarebbe fatto avanti per recuperare la salma dell'83enne e organizzare una sepoltura.

Raffaella Navarra, volontaria alla mensa del convento dei frati di San Nazzaro della Costa, ha spiegato la situazione al Corriere di Novara. La tragica condizione di solitudine di Trivulzio è purtroppo proseguita anche dopo la morte. Il giornalista, ha raccontato la volontaria, frequentava spesso la mensa del convento dei frati. " Nessuno si è fatto avanti per organizzare il funerale ", ha dichiarato Raffaella Navarra. " Non era previsto alcun funerale e nessuno si è fatto avanti per organizzare le esequie, ma grazie alla generosità dell'impresa funebre Mittino potremo salutarlo cristianamente ".

È stato grazie al buon cuore di questa impresa funebre, dunque, che anche Pier Attilio Trivulzio avrà la sua degna sepoltura. Per chi volesse presenziare alla cerimonia, il funerale è fissato per mercoledì 17 maggio alle 14, nella chiesa del cimitero di Novara. Celebrate le esequie, la salma verrà tumulata in una fossa comune.

Cosa sappiamo di Pier Attilio Trivulzio

Pier Attilio Trivulzio era un giornalista milanese che negli anni aveva avuto collaborazioni con giornali quali Il Giorno, Ansa, L'Espresso e La Notte. Si occupava prevalentemente di motori, e di Formula 1. A quanto pare l'uomo viveva completamente solo, e non aveva legami affettivi.