"Mostra blasfema? È libertà di pensiero". E la procura chiede l'archiviazione

Il quadro esposto presso la chiesa di Sant'Ignazio a Carpi, che raffigura un uomo chino all'altezza del pube sulla figura di Cristo (in un atteggiamento reputato ambiguo da più di un osservatore) non è blasfemo. Questo è se non altro quel che sostiene la procura di Modena, che ha quindi ha chiesto l'archiviazione per l'arcivescovo di Modena e Carpi Erio Castellucci, per due organizzatori della mostra artistica del quale l'opera contestata fa parte e per l'autore di quest'ultima. Tutti loro risultavano indagati per vilipendio della religione cattolica, a seguito di un esposto presentato dai fedeli. Sono questi, stando a quel che riporta il sito web ModenaToday, gli ultimi sviluppi di una questione che sta facendo discutere a quelle latitudini e che è diventata un "caso" capace di valicare i confini regionale.

Ad essere finita nell'occhio del ciclone è l'esposizione artistica "Gratia Plena", ospitata all'interno della chiesa carpigiana e realizzata dall'artista Andrea Saltini: numerosi fedeli non avrebbero in particolare gradito un dipinto nel quale si vede una persona china sul corpo del Cristo morente. La testa dipinta all'altezza dell'inguine lascerebbe a loro dire intendere come l'uomo ritratto di spalle sia impegnato nel praticare una fellatio. Su queste basi, i parrocchiani (e non solo) si erano quindi affidati all'avvocato Francesco Minutillo, chiedendo l'intervento della magistratura. Ma al termine di un'inchiesta-lampo, il pubblico ministero Giuseppe Amara ha avanzato al gip una richiesta di archiviazione: il quadro non sarebbe blasfemo, ma espressione del pensiero dell'artista. "La notizia di reato si ritiene del tutto infondata - si legge nella motivazione - trattasi di opere riconducibili all'attività di un artista, frutto di una propria elaborazione che, condivisibile o meno, rappresenta una libera manifestazione del pensiero".