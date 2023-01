Gadget falsi sotto il murale di Maradona, le multe e poi le scuse

Rischia di diventare un caso il famoso murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Dopo il blitz delle forze dell’ordine, che nei giorni scorsi hanno sequestrato numerosi prodotti falsi venduti sulla bancarella posta proprio sotto l’immagine del campione argentino, gli ambulanti hanno protestato in maniera vivace. Per ripicca hanno coperto l’altarino del Pibe de oro e hanno aperto la finestra dove è dipinto il volto del calciatore. Chi fa affari in quel luogo teme che l’intervento della guardia di finanza, di polizia e carabinieri possa scoraggiare i tanti fan di Maradona che tutti i giorni vanno in pellegrinaggio sotto il murale.

La richiesta degli ambulanti

Dopo l’azione di protesta, comunque, gli abusivi hanno scelto la strada del dialogo con il Comune di Napoli e con la Regione Campania. Come riporta il quotidiano Il Mattino, attraverso i legali Angelo e Sergio Pisani, gli ambulanti hanno chiesto alle istituzioni di trovare una soluzione per riportare il tutto nell’alveo della legalità. Buone intenzioni che, però, non sembrano trovare il favore dell’amministrazione comunale e della giunta regionale. Gli assessori al ramo sono irremovibili: se i commercianti non svolgono la loro attività in maniera lecita continueranno i sequestri. Un braccio di ferro che rischia di esagitare gli animi. Gli abusivi rivendicano il fatto di aver creato loro un luogo di attrazione turistica in uno dei quartieri più difficili di Napoli e vorrebbero avere un riconoscimento per questo, mentre le istituzioni rimangono sulle loro posizioni.

La proposta della Regione Campania: la fondazione Maradona

L’unica proposta per mettere tutti d’accordo è arrivata dall’ente regionale che ha chiesto agli ambulanti di regolarizzare la loro posizione magari costituendo una fondazione nel nome di Maradona. In più potrebbe essere creato un museo dedicato al campione argentino nell’ex cinema Astoria, un'ulteriore attrazione per tutti i fan del fuoriclasse argentino.