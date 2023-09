Nata con il cuore a destra e malato, bimba operata con successo a Massa

Era nata con una grave cardiopatia congenita, aggravata dal fatto che il suo cuore battesse a destra. E dopo alcuni interventi chirurgici all'estero che non avevano risolto le criticità alla radice, è stata operata con successo all'Ospedale del Cuore di Massa Carrara. Protagonista della vicenda che arriva dalla Toscana, resa nota dalla Fondazione Monasterio in un comunicato nelle scorse ore, è una bimba di 6 anni di nome Aimisei. Il cuore della piccola aveva un doppio “difetto” congenito: batte a destra e presenta una conformazione anatomica tale da determinare una circolazione sanguigna diversa da quella “normale”. La giovanissima paziente è affetta da una trasposizione congenitamente corretta che consiste in una doppia inversione atrio-ventricolare e ventricolo-arteriosa: una particolare anatomia del cuore che “impone” al corpo una correzione fisiologica dei flussi sanguigni. Per queste ragioni era finita più volte sotto i ferri: nel 2017, a Berlino i cardiochirurghi intervennero una prima volta con una riparazione della valvola atrio-ventricolare.

Ma questa operazione non rappresentava una risposta definitiva, come non lo era il secondo intervento, eseguito l’anno successivo, per una insufficienza della valvola tricuspide. I familiari della piccola sono quindi arrivati a Massa perché in passato i medici del nosocomio toscano avevano già eseguito (con esito positivo) un intervento correttivo definitivo su un’altra piccola paziente con il cuore a destra, associato con la doppia discordanza cardiaca. Del suo caso si è occupato il team guidato dal dottor Vitali Pak, per un'operazione che ha richiesto ben nove ore. Oltre ad una fase preparatoria non da poco: prima dell'intervento, i clinici hanno lavorato su un mini-cuore creato con tecnologia 3D da ingegneri meccanici e ricercatori del BioCardioLab dell’ospedale di Massa, studiando anatomia e flussi sanguigni e definendo le modalità di azione.