Napoli, scotch sui jeans strappati per entrare a scuola: è polemica

Dress-code violato a scuola, e gli studenti sono costretti a mettere lo scotch sui jeans strappati per coprirli. Succede al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli), e a denunciare l'accaduto è il genitore di uno dei ragazzi.

Le nuove regole sull'etichetta

Secondo quanto ricostruito, il cambiamento all'istituto sarebbe arrivato a settembre, con l'insediamento della nuova preside. La dirigente scolastica ha infatti introdotto nuove regole sull'etichetta da seguire, e un certo tipo di abbigliamento non viene più tollerato.

Gli studenti, nello specifico, non potrebbero indossare pantaloncini, t-shirt, minigonne e jeans strappati all'interno delle mura scolastiche. Un bel problema, dato che si tratta di indumenti abbastanza comuni fra gli adolescenti.

Arrivare a tappare i buchi con il nastro adesivo è apparsa a molti come una soluzione fin troppo estrema, e non è mancato il malcontento fra i genitori. È stato proprio uno di questi, infatti, a denunciare l'accaduto, mostrando su Facebook le immagini dei jeans rattoppati con lo scotch. " Riscaldamento guasto nei mesi invernali, una parte dei bagni costantemente otturata, ma se ti presenti all'assemblea di istituto con il jeans strappato, i collaboratori scolastici (ex bidelli ?) ti tappano i buchi dei jeans con il nastro adesivo per disposizioni della dirigente. Questa sì che è disciplina!? Ma verament facit? ", scrive il papà, ancora incredulo.

La polemica

Non è naturalmente mancata la reazione delle famiglie. Qualcuno ha appoggiato la linea dura della scuola, invocando educazione e disciplina, altri, invece, si sono schierati con i ragazzi, affermando che gli studenti hanno il diritto di scegliere il proprio vestiario.

" Se la scuola ha deliberato un normale regolamento sull'abbigliamento allora si può rincorrere a note disciplinare, mettere del nastro adesivo è una violenza sulla libertà degli studenti... Che non vanno puniti in questo modo perché la scuola non è una dittatura, si può scegliere e pagare le conseguenze di tale scelta. La preside se vuole deve anche dare in una struttura dove non funzionano bagni e riscaldamenti durante l'inverno, non può poi diventare l'elitè ", si legge in uno dei commenti sotto il post del genitore.

" Detto ciò non capisco perché i dirigenti scolastici non adottino le divise per studenti e professori" , si domanda invece qualcuno.

La replica della scuola

Raggiunta da Il Mattino per dare spiegazioni, la preside ha dichiarato che il provvedimento che ha generato tante polemiche è stato assunto da un docente. Non sarebbe stata, dunque, una sua disposizione.

Al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Monterusciello non sarebbe in vigore alcun obbligo dunque, e l'intervento del docente sarebbe stato motivato soltanto dalle sue buone intenzioni.