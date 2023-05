Nasconde il cadavere della mamma morta da 5 anni per intascare la pensione: 60enne denunciato per truffa

Ha nascosto in casa i resti della madre, morta da 5 anni, per intascare la pensione. Per questo motivo un 60enne è stato denunciato denunciato per truffa. A scoprire il cadavere, ormai mummificato, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Verona dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a un viavai sospetto dell'indagato dall'appartamento della defunta, all'ultimo piano di una palazzina nel quartiere Borgo Milano.

I resti della madre nascosti per la pensione

È una vicenda a dir poco surreale quella che giunge da Verona. Nonostante la madre fosse deceduta da circa cinque anni, il 60enne continuava a frequentare regolarmente la casa di famiglia. Un espediente, ipotizzano gli investigatori, di cui l'uomo si sarebbe servito per fugare eventuali sospetti qualora qualcuno avesse chiesto notizie della donna. Non solo. Ogni mese sarebbe riuscito a ritirare con delega la pensione dell'anziana all'ufficio postale. Il condizionale è d'obbligo dal momento che, apprende l'Ansa da fonti investigative, la Procura della Repubblica mantiene stretto riserbo sul caso. " Le attività di indagine proseguono in queste ore sotto il coordinamento dell'Autorità giudiziaria .- fa sapere il procuratore Bruno Bruni - Ogni responsabilità penale sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile ".

La scoperta del cadavere

A scoprire il cadavere sono stati gli agenti della Polizia Locale del capoluogo scaligero guidati dal comandante Luigi Altamura. Nelle scorse settimane, al vigile di quartiere erano giunte le segnalazioni dei vicini di una seconda casa, di proprietà di mamma e figlio. Questi lamentavano accessi e intrusioni sospette nelle pertinenze dell'abitazione. Il 60enne, però, si è sempre rifiutato di collaborare accampando scuse poco credibili sull'assenza prolungata della donna. Una farsa che è durata fino a quando i poliziotti, a seguito di un mandato di pequisizione emesso dal procuratore, sono entrati all'appartamento (diventato ormai "tomba") della donna.

Il 60enne denunciato per truffa

Oltre al ritrovamento del cadavere, gli investigatori hanno riscontrato ed accertato che l'anziana non riceveva alcuna assistenza medica da anni. Non era stata né più visitata dal medico di base né aveva acquistato farmaci o di beni di prima necessità. L'unico movimento "anomalo" era quello della pensione. Sulla scorta delle evidenze raccolte, e di alcune testimonianze, i sospetti degli inquirenti sull'unico familiare della donna rimasto in vita: il figlio. Il 60enne, che poi si è costituito, è stato denunciato per truffa.