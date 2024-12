Baby Gang e la notte in Lamborghini: denunciato per aver violato la sorveglianza speciale

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva una nuova denuncia per Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang. Il giovane trapper è infatti stato sorpreso in giro per Milano con la sua Lamborghini in un orario non consentito dal provvedimento del giudice. Il 23enne, dunque, continua a far parlare di sé per la sua totale noncuranza delle regole, che rimane tale nonostante i passati provvedimenti presi nei suoi confronti.

Il giro con la Lamborghini

Quattro gioni fa Baby Gang, uscito dal carcere di Busto Arsizio (Varese) lo scorso luglio, si è esibito sul palco di un Forum di Assago, tornando a incantare il suo pubblico. Si trattava della seconda tappa del suo tour 'La fine del mondo', ed è stato sold out. Un personaggio che ha un numerosissimo seguito, ma che continua a manifestare sprezzo per le regole. Stando alle ultime notizie, infatti, il 23enne è stato sorpreso in giro per il capoluogo meneghino nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre.

Il controllo è scattato alle 4.55 in via Gioia. A quell'ora Zaccaria Mouhib non avrebbe dovuto trovarsi in giro per Milano, dato che è ancora attivo il provvedimento del tribunale, che gli impone di restare nella sua abitazione dalle 22 alle 7 del mattino. Niente da fare, il trapper non ha mostrato la minima preoccupazione. Fermato da una volante dei carabinieri del Nucleo Radiomobile all'incrocio tra via Gioia e via Galvani, Baby Gang ha addirittura ripreso l'accaduto per mostrarlo ai suoi follower su Instagram.

I carabinieri lo hanno identificato, e quindi denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Mouhib era sottoposto al provvedimento da parte della sezione Misure di prevenzione del Tribunale perché considerato " socialmente pericoloso ".

Il pensiero sulla legge italiana

Lo scorso luglio, uscito dal carcere di Busto Arsizio (Varese), Baby Gang

"La legge italiana non funziona un c***o"

aveva già fatto discutere per certe sue affermazioni., ha affermato all'uscita dal carcere prima di salire su una Lamborghini e allontanarsi dalla casa circondariale.