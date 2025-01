Odissea per i passeggeri della metro B/B1: tutto fermo per un problema elettrico

Immagini dal video di Odissea Quotidiana

Lunedì nero per i passeggeri della linea metro B/B1 di Roma, rimasta completamente bloccata a causa di un guasto di natura elettrica.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il problema si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, intorno alle 17.45. A quell'ora diverse persone stavano facendo ritorno a casa dall'ufficio, o tornavano da scuola. A un certo punto sarebbe scattato il pulsante di emergenza. I passeggeri sono stati costretti a scendere dai vagoni della metro e a restare in attesa.

Pare si sia trattato di un guasto della linea elettrica. Un guasto che ha bloccato le corse in ogni direzione. La folla è rimasta quindi a piedi, pertanto Atac ha dovuto attivare delle navette sostitutive. Nel frattempo, secondo quanto riferito da Atac, i tecnici hanno raggiunto la zona del guasto per mettersi al lavoro e ripristinare il servizio prima possibile. A disposizione dei passeggeri ci sono degli autobus sostitivi che stanno coprendo le tratte della metro.

A quanto pare il problema sarebbe una perdita di tensione dell'impianto di alimentazione dei treni.

"Il servizio sulla linea B/B1 della metropolitana è momentaneamente sostituito da bus: i tecnici Atac hanno riscontrato intervento dei pulsanti di emergenza e hanno immediatamente attivato i controlli in linea necessari per isolare la tratta interessata. Dopodiché si procederà alla ripresa graduale dell'esercizio", è quanto trasmesso in un comunicato da Atac.