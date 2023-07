Oggi la città si trasforma in una pista da ballo

Passeggiare per le vie di Milano, in diverse zone, e trovarsi davanti ballerini che non solo danzano (scatenati), ma che prendono per mano i cittadini e li inviato a muoversi, a imitarli, a saltare con loro. Potrebbe essere un film, ma non è così. Oggi, in città, tutto questo diventa realtà. Già, proprio così.

Dalle ore 16, infatti, una grande festa «danzata» porterà performance gratuite nelle strade e nelle piazze del centro meneghino, coinvolgendo artisti e gruppi come Silvia Gribaudi, Fattoria Vittadini, Alessandra Gaeta, Compagnia Lost Movement, il progetto Freak Out!, il corner Vr a cura di Zed Festival e Cro.Me. e lo speciale tram organizzato da Dance Card con a bordo un`ospite d`eccezione. Il Corso e la Galleria Vittorio Emanuele II, via Guglielmo Marconi, piazza dei Mercanti e Piazza Sempione si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto coinvolgendo cittadini, turisti e passanti. Si avvia così alla conclusione la quinta edizione di «Milano Dancing City», progetto di promozione della danza promosso dal Centro di Alta Formazione ArteMente. Ma vediamo dove e a che ora sono gli eventi. Programma alla mano.

Le performance prendono il via con «Hands» di Silvia Gribaudi, in collaborazione con Andrea Rampazzo, (Corso Vittorio Emanuele II, ore 16,30, 17,30 e 18,30); in via Guglielmo Marconi alle 17 sarà invece proposta la performance «Mattoncini ibridi», a cura della danzatrice Alessandra Gaeta. Stretto legame tra performer e spettatore in «Lingua» di Chiara Ameglio, coreografa, danzatrice e co-fondatrice della compagnia Fattoria Vittadini, che «abiterà» la Galleria Vittorio Emanuele II alle 18; e ancora: completa l`esperienza della giornata Zed Festival Internazionale Videodanza che, in collaborazione con Cro.Me (Cronaca e memoria dello spettacolo in piazza dei Mercanti) dalle ore 16 alle 19 «no stop» proporrà l`esperienza di realtà virtuale «FILM_VR_a_360°» (con quattro film).

Per i cittadini sarà inoltre disponibile il «Dance Bus» che nel pomeriggio accompagnerà gratuitamente i passeggeri in giro per Milano, tra Piazzale Perrucchetti (Bande Nere), via Cantù e Piazza Castello. Durante la corsa il pubblico potrà prendere parte alla chiacchierata «Tutto quello che avreste voluto sapere sulla danza contemporanea (ma non avete mai osato chiedere)», condotto dall`attrice Annagaia Marchioro e da Annalisa Luise, regia di Christian Consalvo. Dulcis in fundo, la giornata si chiude al casello daziario di Piazza Sempione alle 21,30 (ingresso: 8 euro con prevendita), con un doppio spettacolo: «Sehnsucht» della compagnia Lost Movement e «Freak Out» di e con Diana Anselmo, Monica Barone, Giorgio Bernini, Alessandra Cinque, Riccardo Olivier.