Onda spazza via turista mentre fa una foto

Forse è stata la curiosità di vedere il mare spazzato da un vento fortissimo a costare la vita ad una turista argentina di 36 anni in vacanza con il marito in Italia. La donna è stata inghiottita da un'onda ed è morta annegando. Il consorte, invece, grazie all'aiuto di un coraggioso passante è riuscito a salvarsi.

La tragedia si è consumata a Furore, località situata nella suggestiva Costiera Amalfitana. A quanto risulta la coppia era in vacanza a Positano e alloggiava in un bed and breakfast.

Ieri mattina, secondo quanto riporta l’edizione di Napoli di Repubblica, i due hanno deciso di fermati davanti alla spiaggia di Furore per fotografare il mare agitato a causa del maltempo che ha colpito la Campania. Non contenti si sarebbero, poi, incamminati lungo un sentiero che conduce in un punto panoramico che, a quanto pare, era inibito a causa delle avverse condizioni meteo fermandosi in un punto privo di protezione laterali. Ma su questa ricostruzione non ci sono certezze.

Un’onda ha travolto i turisti e li ha spinti nel mare in tempesta. I due hanno provato a chiedere aiuto ma la situazione era disperata. Un residente della zona, Luigi Perrelli, ha sentito le urla disperate dei turisti ed ha provato ad intervenire lanciando una cima.

La sua coraggiosa azione ha permesso di salvare l’uomo. Quest’ultimo, seppur sotto choc, è riuscito ad afferrare la corda e ad essere tirato in salvo. Il turista, una volta al sicuro, è stato subito trasportato per accertamenti all'ospedale di Castiglione di Ravello. Purtroppo per la moglie non c’è stato nulla da fare. Il corpo privo di vita della giovane è stato recuperato poco dopo dagli uomini della Guardia Costiera di Amalfi con il supporto di una imbarcazione del gruppo battellieri amalfitani e trasportato sul molo di Amalfi.

È possibile che a provocare la morte della donna possa essere stata anche una ferita alla testa provocata dall'urto contro gli scogli. La Procura di Salerno ha aperto una inchiesta per stabilire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità per quanto accaduto.

La tragedia a Vico Equense

La turista argentina è la seconda vittima che si registra sulla costa campana in poche ore. Due giorni fa a Marina di Seiano, borgo della nota località turistica campana di Vico Equense, un pescatore di 34 anni, Ugo Manganaro è morto folgorato mentre si trovava non lontano dal mare durante un temporale.

Ancora ignote le cause che hanno portato alla morte il giovane. Al momento sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: un fulmine o una scarica partita da una cabina elettrica che si trova nelle vicinanze del punto dove l'uomo ha trovato la morte.