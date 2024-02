Orrore a Roma, uomo sbranato da 3 rottweiler mentre faceva jogging

Choc a Manziana (Roma), dove questa mattina un uomo è stato aggredito da un branco di cani di razza Rottweiler mentre stava facendo attività fisica nei pressi di un bosco. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, per la vittima non è stato possibile fare nulla. L'uomo è infatti morto a causa delle gravissime ferite riportate nell'attacco.

La terribile vicenda

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, il dramma si è verificato nel corso della mattinata di oggi, domenica 11 febbraio, intorno alle 8.30. La vittima, un uomo di mezza età, stava facendo jogging nei pressi del bosco di Manziana quando si è imbattuta negli animali che, stando alle ultime informazioni, erano tre esemplari di Rottweiler.

Non sappiamo cosa sia accaduto a quel punto, e cosa possa aver scatenato il rabbioso attacco dei cani. L'uomo però è stato violentemente aggredito e per lui non c'è stato scampo. Malgrado la chiamata ai soccorsi da parte di chi è stato testimone dell'agghiacciante vicenda, non è stato possibile fare nulla per la vittima, non ancora identificata.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, oltre che le forze dell'ordine della zona. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo, l'uomo era già morto a causa delle profonde ferite riportate. A quanto pare presentava lacerazioni sia al viso che agli arti superiori. I cani lo avevano letteralmente sbranato vivo. L'uomo era vestito con degli indumenti sportivi adatti a svolgere attività fisica. Sono in corso le procedure per l'identificazione.

Le indagini

A raggiungere la zona i carabinieri di Manziana, i Forestali, i guardia parco del Bosco di Manziana e gli uomini della protezione civile. Sono stati chiamati anche i veterinari del Comune e l'accalappia cani. L'obiettivo principale, adesso, è recuperare gli animali, che potrebbero attaccare anche altre persone. Gli specialisti, infatti, sono muniti di fucili con sedativi per addormentare i cani e procedere al recupero in sicurezza.

A presiedere alle operazioni di ricerca, anche il sindaco e il vice sindaco di Manziana. Si cercano tre cani, che potrebbero essere fuggiti da un'abitazione.