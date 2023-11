Orrore a Rozzano: accoltella la moglie davanti al figlio di quattro anni. Arrestato 32enne marocchino

Una gelosia talmente forte da spingerlo ad accoltellare la moglie davanti agli occhi increduli e terrorizzati del figlioletto di quattro anni. È il racconto dell’orrore che proviene da Rozzano, alle porte di Milano, dove un marocchino di 32 anni ha accoltellato la coniuge di 39 e sua connazionale.

L'allarme è stato lanciato dalla donna stessa e i carabinieri sono immediatamente corsi a casa della coppia dove hanno arrestato il maghrebino in flagranza di reato. L’uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore con l’accusa di tentato omicidio. La donna è ricoverata in ospedale.

L’aggressione risale alle 18.30 di lunedì 27 novembre quando entrambi i coniugi si trovavano nella loro abitazione situata in via Mandorli, a Rozzano. I due marocchini sarebbero sposati dal 2018 e risiederebbero regolarmente sul territorio italiano. Secondo le prime testimonianze dei vicini di casa, erano una coppia tranquilla e durante questi primi anni di vita coniugale non si sarebbero mai verificati episodi di violenza domestica, cosa confermata anche dalle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni da tempo il 32enne sospettava che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale con un altro uomo e questo avrebbe alimentato in lui una forte gelosia.

Probabilmente ha pensato che la serata di ieri potesse essere l’occasione giusta per affrontare l’argomento e così avrebbe chiesto alla 39enne se era vero che avesse un altro, come lui credeva. La donna ha risposto negativamente dicendo di non avere nessun amante, ma ciò non è stato sufficiente a far cadere i sospetti e a placare la gelosia che il coniuge covava. Pensando che la moglie stesse mentendo, il 32enne ha brandito un coltello da cucina e si è scagliato contro di lei sferrandole diversi fendenti. A rendere la situazione ancora più drammatica, la presenza del loro primo e unico figlio mentre il macabro assalto andava in scena.

La donna è stata colpita dall’arma tagliente in più punti del corpo: gambe, braccia e testa. La ricostruzione della dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma a contattare il 112 sarebbe stata la 39enne e non è chiaro se ciò sia avvenuto sotto lo sguardo del marito in un momento in cui avrebbe messo fine alla sua furia o se invece sia riuscita a correre in un’altra stanza dell’appartamento da cui avrebbe chiamato i soccorsi. Poco dopo, i carabinieri della stazione di Corsico, guidati dal capitano Fabrizio Rosati, sono giunti in via Mandorli e qui hanno trovato l’uomo che aveva appena messo il coltello nel lavandino, probabilmente per ripulirlo dalle macchie di sangue. L’uomo si è mostrato molto collaborativo ed è stato poi condotto in carcere. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano e, sebbene in queste ore risulti ancora ricoverata, sarebbe fuori pericolo di vita.