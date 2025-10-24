Madre e figlia ricoverate per pezzi di vetro nelle lasagne: "Quel locale deve chiudere"

Un episodio choc scuote l’Infernetto, quartiere alla periferia sud di Roma: una madre e la figlia di 23 anni sono state ricoverate in ospedale dopo aver ingerito pezzi di vetro in una porzione di lasagne acquistata in una pizzeria-rosticceria locale. La donna, Barbara Castellani, giornalista e pr, racconta con rabbia e paura l’incubo vissuto: " Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna. Il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre alla paura, c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato le lasagne deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potuto capitare a chiunque ".

L’allarme durante il pasto

La vicenda ha avuto inizio qualche giorno fa: Barbara e la figlia avevano acquistato il pranzo in un locale vicino casa. " Mentre mangiavamo, ero distratta dal cellulare quando ho sentito qualcosa di strano nel cibo. Pensavo fosse un condimento, inizialmente non ho prestato attenzione. È stata mia figlia a rendersi conto che si trattava di vetro verde. Dopo pochi bocconi è riuscita a non ingerirlo. A quel punto abbiamo mantenuto la calma e siamo corse in ospedale, avvisando le forze dell’ordine ancora prima di arrivare ", racconta la donna.

Il ricovero e la denuncia

Arrivate al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, Barbara è stata immediatamente ricoverata, mentre la figlia è stata sottoposta a controlli e risulta in buone condizioni. Contestualmente, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Ostia. Sul posto sono intervenuti anche i Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità), che hanno effettuato un’ispezione nel locale, prelevando campioni di cibo per ulteriori accertamenti.

" I carabinieri mi hanno assistita lungo tutto il percorso – spiega Barbara – erano già presenti al mio arrivo in pronto soccorso e si sono assicurati che venissero attivate tutte le procedure di emergenza, aiutandomi anche durante la denuncia. Non posso tirarmi indietro davanti a un fatto tanto grave. Il locale ha delle responsabilità di cui dovrà rispondere. Non posso pensare cosa sarebbe accaduto se quelle lasagne fossero state il pasto di un bambino ".

Il rischio intervento chirurgico

I medici dell’ospedale di Ostia hanno confermato la presenza di un frammento di vetro nell’apparato digerente di Barbara, che resta costantemente monitorata. " Se nelle prossime ore la situazione resterà invariata – spiegano i medici – dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Il rischio di emorragia interna è altissimo ". L’incubo vissuto dalla giornalista ha già comportato l’annullamento di tutti gli impegni lavorativi e familiari. La figlia, invece, continuerà i controlli nei prossimi giorni.

Le indagini e le ispezioni

Nei prossimi giorni gli ispettori della Asl effettueranno controlli approfonditi all’interno della pizzeria-rosticceria, concentrandosi sulle procedure di preparazione dei cibi e sulla

sicurezza alimentare. I carabinieri del Nas proseguiranno con accertamenti sul cibo cucinato e in vendita, determinanti per valutare eventuali provvedimenti, fino alla possibileimmediata del locale.