Padova, 11 attivisti di Ultima generazione indagati per associazione a delinquere

Undici membri del movimento Ultima Generazione sono indagati a Padova con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a ostacolare il traffico, a interrompere i pubblici servizi e a imbrattare edifici privati, pubblici e di interesse storico. Protagonisti di azioni eclatanti negli ultimi mesi, gli attivisti sono finiti nel mirino della Digos nel 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione nell’appartamento di uno dei promotori del gruppo, autore di blocchi stradali, imbrattamenti di edifici privati e storici. Come evidenziato dall’Ansa, l’inchiesta delle autorità ha permesso di impedire nel settembre del 2022 un’azione vandalica ai danni della sede patavina della Lega, nel pieno della campagna elettorale per le politiche.

Le indagini della Digos

Le indagini della Digos hanno preso il via nel 2020, quando iniziarono a circolare i primi manifesti firmati dal collettivo ambientalista Extinction Rebellion sulle vetrine dei negozi delle grandi catene d’abbigliamento. Oltre al promotore sopra citato, nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti anche gli altri membri della sezione patavina di Ultima Generazione. Annotati blocchi alla circolazione stradale, il deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici o privati o ancora di interesse culturale.

Come evidenziato dal Gazzettino, gli undici attivisti di Ultima Generazione indagati hanno tra i 21 e i 57 anni, residenti Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e anche Milano. Dall’aprile del 2022 a oggi hanno agito in almeno sette occasioni: l’ultimo episodio contestato risale al 6 ottobre, quando in cinque hanno bloccato il traffico su corso Australia con tanto di striscioni. Nel mezzo, atti vandali di ogni fattura, a partire dalla protesta inscenata alla chiusura del forum nazionale sull'energia e la sostenibilità "Duezerocinquezero" organizzato dal Comune e AssoEsco.