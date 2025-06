Panico sul volo da Londra, passeggero rompe il naso a un poliziotto: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Disordini a bordo di un aereo partito da Londra e diretto allo scalo di Orio al Serio (Bergamo): uno dei passeggeri, infatti, ha perso completamente il controllo, spaventando le altre persone e costringendo il personale di volo a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Stando alla informazioni diramate sino ad ora, l'episodio si è verificato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno. Il 24enne I.F.D.S., un ragazzo di origini brasiliane ma residente a Vigasio (Verona), viaggiava a bordo di un vettore della Ryanair, partito da Londra e diretto in Italia. A quanto pare il soggetto, visibilmente alterato, aveva consumato parecchi alcolici. Una volta sul volo, il giovane ha cominciato a molestare le passeggere e a nulla sarebbero serviti i richiami del personale di bordo. A quel punto, dato che il 24enne non voleva saperne di calmarsi, sono state contattate le forze dell'ordine, subito giunte in aeroporto.

Il volo è atterrato a Orio al Serio intorno alle 2.30 e ad aspettarlo c'erano gli uomini della Polizia di Frontiera. Il 24enne, un incensurato, è stato subito individuato. Si contraddistingueva per delle treccine e un abbigliamento da rapper. Alla vista degli agenti il giovane ha perso ulteriormente il controllo, minacciando gli operatori di morte e cercando di sottrarre una delle loro pistole. In preda alla furia, si sarebbe anche slacciato la cintura dei pantaloni per poi provare a denudarsi.

Gli agenti non hanno potuto evitare di ammanettarlo, anche se per procedere con l'operazione hanno dovuto lottare, perché il 24enne ha opposto resistenza, arrivando a sferrare calci e pugni. Un poliziotto avrebbe ricevuto un pugno in pieno volto, un altro sarebbe stato colpito allo zigomo. Per contenere l'esagitato non è servita neppure la vista del taser. Una volta bloccato, il giovane è stato caricato in auto e portato negli edifici dell'aeroporto, dove è stato sedato.

Nel corso della mattinata di oggi si è tenuta l'udienza per direttissima. Il 24enne è stato accusato di lesione aggravate, resistenza e danneggiamento.

Il giudice ha convalidato il fermo ed emesso un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oper due volte alla settimana. Gli agenti, rimasti feriti, hanni avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Gavazzeni. Uno ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, l'altro di 4 settimane a causa di una frattura al naso e una al gomito.