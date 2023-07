Pantheon, boom di ingressi nel primo giorno con biglietto: dove andranno i fondi

La novità aveva fatto storcere la bocca a qualcuno, ma il successo e i numeri registrati nel primo giorno di ingresso con biglietto al Pantheon non può non essere valutato positivamente, anche per il fatto che i fondi incamerati dal celebre monumento verranno redistribuiti per preservarlo e valorizzarlo al meglio.

I numeri

Dopo la prima tappa di questa iniziativa, avviata nella giornata di ieri, martedì 4 luglio, si iniziano quindi a tirare le somme, e i numeri non mentono: si parla di ben 5.792 biglietti venduti (di cui 3835 in loco e 1957 prenotati tramite specifica piattaforma online) per un incasso totale di 21.381 euro (14.635 euro in loco e 6.746 tramite piattaforma).

Non sono mancate le parole di soddisfazione del ministro Gennaro Sangiuliano, che ieri si è recato al Pantheon in occasione dell'esordio dell'iniziativa. "La prima giornata dell'ingresso a pagamento ha fatto registrare un successo oltre le previsioni" , ha dichiarato il titolare del dicastero della Cultura. "Da martedì il sito nel cuore di Roma è allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il mondo" , ha aggiunto, "è un risultato importante che riusciamo a raggiungere dopo pochi mesi dal nostro insediamento" . Il ticket di accesso al monumento è di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per i ragazzi di età compresa tra 18 e 25 anni.

Dove andranno i fondi

"Gli incassi saranno ripartiti tra il Ministero, la Curia, che ne destinerà una parte per i poveri di Roma, e il Comune, che dovrà, però, impegnarsi a tenere in condizioni di decoro e presentabilità la bellissima piazza antistante" , ha rivelato ai giornalisti Gennaro Sangiuliano, "la parte di risorse che resterà a noi sarà utilizzata per il monumento, per tenerlo in ordine, per la sua tutela e la salvaguardia, per aprire nuovi spazi".

"I residenti a Roma entrano senza pagare. Manterremo per questo sito l'ampio e generoso sistema di gratuità che l’Italia garantisce a tutti" , ha precisato il Ministro, "dalla domenica al museo al biglietto gratis per i ragazzi fino ai 18 anni e quello ridotto per chi non ha compiuto 25 anni".

La Card per gli anziani