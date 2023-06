Pantheon a pagamento e treno per Pompei: Roma si prepara per l'estate

Pantheon a pagamento e un treno diretto per raggiungere l'area archeologica di Pompei: queste le prossime misure che il governo ha intenzione di attuare a Roma in vista della prossima stagione turistica estiva. Ad annunciare le novità è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ospite di Bruno Vespa al forum in masseria a Manduria (Taranto).

Il Pantheon di Roma

Per accedere al celebre monumento, a partire dal prossimo mese, i turisti dovranno pagare un biglietto. "C'è un motivo etico" , spiega Sangiuliano, "se qualcosa vale, deve essere pagato, è un fatto educativo". Per quanto concerne la scelta di ritoccare il costo di ingresso nei musei italiani, il titolare del dicastero della Cultura si dice soddisfatto dei risultati già ottenuti: "La politica dei prezzi mi sta dando ragione, non abbiamo spazio. Il Colosseo e i musei sono quasi tutti esauriti".

Ecco perché, come annunciato da tempo, anche per visitare l'antico tempio fondato da Marco Vipsanio Agrippa nel 27 a.C. sarà necessario acquistare un biglietto. "Dal primo luglio finalmente si paga al Pantheon che è il sito museale più visitato in Italia" , annuncia Sangiuliano. "Con il ricavato del biglietto probabilmente riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri, contro il disagio sociale" , aggiunge, "i fondi sono vincolati al Pantheon, faremo lavori di ristrutturazione e di rigenerazione, cercheremo di aprire anche un'altra parte e allestirla dal punto di vista museale".

Treno Roma-Pompei

A metà del prossimo mese, sarà inoltre inaugurato il collegamento diretto tra la Capitale e uno dei siti più amati dai turisti di tutto il mondo. "Il 16 luglio parte il treno Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato" , spiega a Vespa il ministro, "porterà i visitatori direttamente alla stazione ma anche agli scavi di Pompei" . "All'interno si potrà vedere anche un video che introduce alla storia di Pompei e ai grandi scavi iniziati con i Borbone" , precisa Sangiuliano, "e si potrà acquistare il biglietto di accesso agli scavi".

I musei in Italia