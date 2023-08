Parroco benedice i fucili dei fedeli per l'inizio della caccia

Il mese prossimo porterà in dote l'apertura della stagione della caccia, per un'attività particolarmente sentita in Toscana. E il parroco della chiesa di san Michele Arcangelo ha annunciato l'intenzione di benedire i fucili dei cacciatori, al termine della messa che si terrà domenica prossima. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Marliana, un paese situato in provincia di Pistoia. Protagonista della vicenda in questione è don Alessio Biagioni, parroco delle locali parrocchie di Avaglio e Valdiforfora. Per una storia che promette di travalicare i confini toscani. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando nei bar e in alcuni esercizi pubblici della zona è stato diffuso il volantino che ha informato la cittadinanza dell'iniziativa. “Domenica 3 settembre, per l’apertura dell’anno venatorio - si legge - benedizione dei fucili al termine della Santa Messa delle ore 9 in piazza della chiesa di San Michele”.

Don Biagioni ha quindi invitato gli amanti della caccia a partecipare alla liturgia di domenica prossima, che prevede a quanto pare la benedizione delle armi in vista dell'inizio della stagione venatoria. "Lo faccio perché non sfuggano al controllo dell’uomo", ha dichiarato lo stesso don Alessio al quotidiano Il Tirreno, motivando la sua scelta. Per un'idea che sembra aver diviso in due Marliana e il web: accanto a chi ha apprezzato, c'è stato anche chi si è detto contrario e chi ha criticato aspramente l'iniziativa. E la sezione di Prato e Pistoia del Wwf, proprio ieri ha annunciato di aver inviato una lettera al vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Nella missiva, i volontari dell'associazione hanno citato alcune affermazioni di papa Francesco contrarie alle armi, chiedendo fra le righe un intervento volto a rivedere l'ipotesi di impartire quella benedizione annunciata. "Sappiamo bene che la Toscana (e in special modo, la Montagna Pistoiese) ha una tradizione venatoria consolidata - si legge nel testo firmato dal presidente della sezione pratese - pistoiese, Marco Beneforti - ma le tradizioni, specie quelle cruente in pratica o in teoria, sono fatte anche per essere cambiate o cessate".