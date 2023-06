Le parti intime del David ritratte su una borsa: l'Accademia fa causa all'azienda

Per celebrare la riapertura di un punto vendita nel capoluogo della Toscana, l'azienda è pronta a lanciare sul mercato una borsa in edizione limitata con l'immagine del David di Michelangelo (focalizzandosi in verità sui dettagli delle parti intime). Un'iniziativa che non è tuttavia piaciuta alla Galleria dell'Accademia di Firenze, la cui direttrice si è già detta intenzionata a fare causa al marchio. La scultura dell'artista fiorentino torna insomma al centro di una polemica: se nei mesi scorsi la docente americana Hope Carrasquilla aveva deciso di dimettersi a seguito delle polemiche sorte per aver mostrato l'opera ai suoi studenti (e un mese fa in Scozia è stato "censurato" un fotomontaggio pubblicitario che vedeva il David intento a mangiare un trancio di pizza) stavolta a far storcere il naso è stato un prodotto commerciale preannunciato da Longchamp.

Il "brand" francese, per celebrare l'apertura della rinnovata botique nel centro storico fiorentino proprio a pochi giorni dall'edizione 2023 di Pitti Uomo, ha fatto sapere di aver messo a punto una borsa "limited edition" dedicata proprio alla scultura di Michelangelo e alla città in generale. Un omaggio non privo di una vena ironica, per stessa ammissione dei vertici aziendali: sul prodotto vengono infatti raffigurate le parte intime del David, coperte dalla scritta "Firenze". Un'idea che ha destato una certa curiosità anche tra gli addetti ai lavori, superando i confini regionali: anche l'azienda Bifani Accessori ha ad esempio messo al corrente i propri clienti del progetto ideato dai francesi. Se qualcuno ha apprezzato l'originalità dell'azienda di Parigi, la Galleria dell'Accademia ha invece annunciato la volontà di adire le vie legali e ha buone chance di vincere l'eventuale battaglia legale contro Longchamp. Il motivo? L'impresa transalpina non ha a quanto pare mai chiesto alla Galleria l'autorizzazione ad utilizzare sui propri prodotti l'opera d'arte in questione.