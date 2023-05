Paura sul Lago Maggiore, barca si ribalta causa maltempo: un morto e 3 dispersi

Il maltempo colpisce ancora, stavolta ribaltando una barca a vela che stava navigando sul Lago Maggiore. Al momento il bilancio è di una vittima e 3 dispersi.

Travolti dal temporale

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l'allarme è stato lanciato intorno alle 19:00 di domenica 28 maggio. Una house-boat di 16 metri presa a noleggio stava veleggiando sul Lago Maggiore, tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende (Varese), sulla sponda lombarda, e Dormelletto, sulla sponda piemontese, quando è stata sorpresa da un violentissimo temporale.

A bordo si trovavano 24 persone, compresi due membri dell'equipaggio, tutti turisti inglesi, che avevano deciso di trascorrere il pomeriggio sul lago. Purtroppo la loro gita si è trasformata in un incubo. Il gruppo ha infatti dovuto fare i conti con una vera e propria tempesta. I venti così forti sono riusciti a far ribaltare la barca a vela, e alcune persone sono finite in acqua.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che dopo la chiamata partita da un'altra imbarcazione si sono affrettati a raggiungere le persone in difficoltà. Sul posto sono intervenuti un gruppo di vigili del fuoco specializzati nel soccorso acquatico, oltre che gli erosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell'elicottero "Drago 150" e il nucleo sommozzatori di Milano.

I soccorsi

Grazie al pronto intervento dei soccorsi, 20 persone sono state tratte in salvo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, al momento i dispersi sarebbero 3, e ci sarebbe già una vittima.

Per assistere le 20 persone tratte in salvo sarebbero arrivati i sanitari del 118 con sette ambulanze e un'automedica. Pronto anche il servizio di elisoccorso. Nello specifico, 4 individui sono stati trasferiti in ospedale, 3 in codice verde e una in codice giallo.