Perde la fede nuziale nell'oceano, l'incredibile ritrovamento grazie ai social

Una fede d'oro persa durante il viaggio di nozze nelle acque dell'oceano che viene ritrovata da un sub e potrà ritornare alla proprietaria grazie a Facebook. Sembra la storia di un film, eppure è quanto accaduto ai neo sposi Gaetano Rossi e Licia Pietroluongo di Cassino (Frosinone).

I due erano convolati a nozze lo scorso 24 aprile, e avevano scelto come prima tappa del loro viaggio il Messico. È durante un bagno nelle acque dell'oceano che Licia perde la fede d'oro, un anello, peraltro, disegnato appositamente dal marito. Un dolore enorme, quello dei novelli sposi, i quali lasciano il Messico alla volta del Canada per proseguire lungo l'itinerario stabilito con la certezza di aver perduto per sempre il loro pegno d'amore. Ciò che è accaduto in seguito ha dell'incredibile.

Il ritrovamento

A notare l'anello sul fondo del mare è l'appassionato di immersioni Keith Bratt, che si trovava in vacanza in Messico con la moglie per festeggiare il 30esimo anniversario di nozze. Come da lui raccontato su Facebook, l'uomo era in un'area protetta dedicata alle tartarughe, per cui non aveva il permesso di immergersi. Dopo essersi rivolto alla guida per segnalare il ritrovamento e il luogo in cui giaceva l'oggetto d'oro, è stata quest'ultima a recuperarlo.

Da quel momento ha avuto inizio la ricerca del legittimo proprietario, partita invano dagli altri ospiti che soggiornavano nel medesimo resort di Keith e della moglie. A quel punto, l'unico modo per trovare la persona a cui la fede apparteneva era quello di appoggiarsi ai social network: scattate alcune foto dell'anello, l'uomo le ha postate sul proprio profilo Facebook, chiedendo a tutti di farle girare il più possibile.

"Durante lo snorkeling in Messico ho trovato l'anello nuziale di qualcuno" , scrive Keith. "Ha un nome e una data sopra, 24-04-2023 quindi si sono appena sposati. Un azzardo enorme, ma voglio provare a trovare il proprietario. Lunedì 1 maggio 2023 stavo facendo snorkeling nella baia di Akumal ad Akulmal in Messico". Grazie alle foto e alle informazioni fornite da Keith, oltre che alla collaborazione di numerose persone che hanno reso virale il suo post, il messaggio è arrivato anche a Licia, che si trovava in Canada per far visita ad alcuni parenti.

L'incredulità della donna