Pisa, uomo con il passamontagna tenta di accoltellare un carabiniere: arrestato

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta i carabinieri finiscono nel mirino di malintenzionati che, per provare a far perdere le proprie tracce ed evitare di essere assicurati alla giustizia, si scagliano contro gli uomini in divisa fino a mettere in pericolo la loro vita. L'ultimo episodio è avvenuto verso le 5.20 di questa mattina a Pisa, dove un uomo è stato arrestato dopo aver provato ad accoltellare un militare. La tragedia è stata scongiurata, ma resta la gravità del gesto scellerato di cui l'aggressore sarà chiamato a rispondere.

Sono stati momenti di puro terrore quelli trascorsi in zona Porta a Mare, non lontano dalla stazione. I carabinieri avevano notato la presenza di una persona che - con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello, tipo pugnale - si stava muovendo in maniera sospetta. In particolare la presenza dell'arma che aveva in mano ha destato maggiore preoccupazione. Tutti segnali che hanno allarmato la pattuglia, che a quel punto ha intimato l'alt all'uomo.

Alla vista delle forze dell'ordine, il sospettato ha iniziato a correre a piedi. Ma il suo tentativo di fuga è durato appena qualche istante: i carabinieri, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto. Da lì la situazione ha preso una piega assai pericolosa: ne è nata una violenta colluttazione, con l'uomo che - animato da una furia inaudita - ha tentato di colpire un militare con il coltello. Per fortuna ha reciso solamente il tessuto del giaccone, senza infliggergli ferite.

Il dramma è stato sventato grazie alla prontezza di riflessi dei carabinieri. Uno di loro è rimasto leggermente ferito a una spalla e a un ginocchio durante la concitata fase dell'arresto, ma ha comunque continuato a svolgere il proprio dovere e ha contribuito a immobilizzare l'aggressore. Che ora dovrà rispondere della gravissima accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la perquisizione veicolare e domiciliare, avvenuta in un secondo momento, è stato coperto un "bottino" sospetto: sono stati rinvenuti 4 cellulari, il manico del coltello, il nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Considerando anche il comportamento che aveva catturato l'attenzione dei carabinieri, si presume che l'uomo fosse intenzionato a compiere furti in abitazione.

Nelle prossime ore bisognerà verificare se si tratti effettivamente di un "topo d'appartamento". Gli inquirenti effettueranno gli approfondimenti del caso per accertare eventuali collegamenti con i furti che nell'ultimo periodo si sono registrati nella zona di Porta a Mare e nelle aree limitrofe.