Prato, crolla formella del pulpito di Donatello

La formella staccatasi dal pulpito

Una piccola parte del pulpito quattrocentesco della cattedrale è crollata: si tratta in particolare di una formella in marmo, staccatasi forse a causa dell'azione prolungata del caldo e degli agenti atmosferici. Questo è quanto avvenuto a Prato nelle scorse ore, con l'area in questione che è attualmente delimitata dalle transenne a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco. A rendere noto l'episodio è stata la Diocesi di Prato in una nota diramata stamani in tarda mattinata, specificando come non sussistano ad ogni modo criticità strutturali. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il distacco è avvenuto la scorsa notte e a notare il manufatto staccatosi dal pulpito è stato un passante, che ha prontamente richiesto l’intervento dei pompieri. Giunti in piazza Duomo con un'autoscala, gli operatori hanno provveduto a recuperare la decorazione e a consegnarla al personale della Curia diocesana.

L’area sotto il pulpito è stata temporaneamente transennata per motivi di sicurezza. Il pulpito della cattedrale di Prato, realizzato da Donatello e Michelozzo tra il 1428 e il 1438 sulla facciata esterna della chiesa, fu creato per l’ostensione pubblica della Sacra Cintola di Maria, la reliquia-simbolo della città toscana. Il tradizionale rito si ripete cinque volte l’anno e la prossima occasione sarà quella dell’8 settembre, solennità della Natività di Maria. Anche per la vicinanza della ricorrenza particolarmente sentita dalla popolazione locale, l'accaduto aveva inizialmente destato una certa preoccupazione, poi notevolmente ridimensionatasi.