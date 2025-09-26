Prendono a calci e pugni l'uomo, poi gli rubano la collana: due egiziani nei guai a Milano

Una nuova aggressione, l'ennesimo scippo in una stazione, un'altra triste prova che l'insicurezza a Milano non è affatto una questione di percezione ma una vera e propria emergenza che pendolari, cittadini e turisti scontano ogni giorno sulla loro pelle. Una delle tante rapine è stata commessa nella Stazione di Milano-Certosa lo scorso 25 giugno, quando due ragazzi - entrambi di origine egiziana - si sono avvicinati a un passeggero, lo hanno picchiato e gli hanno rubato una collana. Finalmente sono arrivati sviluppi importanti nel caso. I due giovani sono stati incastrati dalle telecamere e dal racconto della vittima; nonostante il tentativo di fuga, ora sono stati fermati dai poliziotti e assicurati alla giustizia.

Da subito gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno dato il via all'attività investigativa nei confronti di due 25enne che in estate, verso le 22:30, hanno messo nel mirino un uomo mentre stava scendendo le scale del sottopasso che conduceva ai binari. I ragazzi si sono avvicinati e, senza pensarci due volte, gli hanno rifilato calci e pugni. Non contenti di aver colpito violentemente la vittima, l'hanno poi spinta facendola rotolare per terra. E alla fine si sono dati alla fuga con il bottino in mano, una collana di oro giallo strappata dal collo del malcapitato, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di passarla liscia.

" Il contributo della vittima è stato fondamentale per identificare i responsabili della rapina ", fa sapere in una nota la Questura di Milano. Così come si sono rivelate fondamentali le immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza installate sul posto, che hanno permesso di riprendere la scena e di identificare i due ragazzi. Si tratta di un cittadino italiano e uno egiziano, entrambi di origine egiziana e con precedenti penali. Sono ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa a fine giugno; sono stati arrestati e portati al carcere di San Vittore in attesa degli sviluppi giudiziari.

Episodi del genere sono ormai all'ordine del giorno.

Ad agosto, ad esempio, due cittadinidi 29 e 42 anni a bordo di unhanno colpito con violenza al volto un 55enne ipovedente; l'hanno scaraventato fuori dalla vettura e preso a calci e pugni, per poi scappare con due borse, contenenti strumenti per l'ausilio dell'ipovedenza per un valore di circa. Anche loro, per fortuna, sono stati arrestati. Erano già noti alle forze dell'ordine: dopo aver provato a sfuggire a un controllo, erano stati fermati e avevano aggredito i poliziotti. Alla faccia della percezione.