Collettivi violenti in università: vogliono boicottare Israele

Hanno occupato il chiostro dell'università, in un tripudio di bandiere della Palestina. E hanno unito in un'unica protesta slogan anti-Israele, rivendicazioni sulla crisi climatica e invito al boicottaggio nei confronti delle aziende israeliane, oltre ad attaccare le compagnie petrolifere e a pretendere l'interruzione dei rapporti fra l'ateneo parmigiano e gli atenei e l'imprenditoria di Israele. Questa l'azione degli studenti universitari di sinistra pro-Palestina a Parma, che nelle scorse ore hanno preso possesso degli spazi della facoltà di Lettere dell'Università di Parma. A rivendicare l'occupazione, sui social network, sono stati in particolare gli esponenti del collettivo "Ecologia Politica Parma", spiegando le ragioni alla base del gesto in un comunicato dai tratti surreali, fra "schwa" ed attacchi alle imprese impegnate nel settore dei combustibili fossili.

Nel testo non manca nemmeno quello che sembra un attacco intimidatorio alla dirigenza universitaria: Ecologia Politica ha fatto sapere sulla propria pagina Facebook di pretendere una presa di posizione netta contro Israele da parte dell'università parmigiana. "Lǝ studentǝ dell'UniPr occupano il chiostro, dando vita alla campagna di mobilitazione per “End Fossil”. La richiesta è l'immediata interruzione di ogni collaborazione attiva fra gli atenei e i colossi del fossile, che finanziano la nostra didattica contaminandola con quella che è la narrazione dominante che parla delle conseguenze della crisi climatica come semplici casi isolati - il loro pensiero - in virtù di questo, crediamo urgente l'istituzione di un corso di studi che parli di tali temi in maniera critica e libera. Inoltre, crediamo che in questi giorni sia più che mai fondamentale analizzare questi rapporti per comprendere a fondo l'occupazione sionista della Palestina. Pretendiamo che la nostra università prenda posizione cessando i rapporti con le università e le compagnie o aziende israeliane".