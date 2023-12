A processo per gli arretrati record, il giudice poeta si dimette dalla magistratura

Il giudice poeta lascia: Ernesto Anastasio ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla magistratura. Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, diventato noto per la sua passione per la letteratura, finito sotto processo disciplinare per un accumulo record di fascicoli arretrati, 858 per la precisione, e già sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. L’istanza è stata depositata lunedì in cancelleria: la richiesta è che le dimissioni fossero trasmesse alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura chiamata a decidere su una sua eventuale dispensa dal servizio. Gli atti sono stati quindi trasmessi a Roma dai vertici dell'Ufficio giudiziario perugino.

La vicenda del giudice poeta è esplosa a metà settembre, quando la Sezione disciplinare del Csm ha sospeso da incarico e stipendio Ernesto Anastasio per il caso dei suoi enormi ritardi accumulati su centinaia di fascicoli e sentenze. Ma non solo: il giudice era diventato ormai noto per una sorta di insofferenza nei confronti del proprio mestiere, oscurato ormai dalla propensione per la poesia.

Originario di Piano di Sorrento, nel Napoletano, Anastasio entrò in magistratura nel 1999, lavorando inizialmente come giudice civile nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta. Sin da subito, iniziò ad accumulare vistosi ritardi tra fascicoli inevasi e procedimenti depositati oltre i termini. Nel 2021 il trasferimento a Perugia, con l’incarico di magistrato di sorveglianza, ossia chiamato a vigilare sull’organizzazione degli istituti penitenziari e ad esaminare le richieste dei detenuti.

Ebbene, eccoci al maxi-arretrato di 858 sentenze. Inadempienze che hanno causato diverse sollevazioni sia da parte dei colleghi,sia da parte dei detenuti. Questi ultimi erano rimasti in attesa per mesi sulle richieste inoltrate per i colloqui telefonici, l’ingresso in carcere di persone estranee all’amministrazione e le varie misure alternative alla detenzione dietro le sbarre.