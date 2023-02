Una foto di nudo su Facebook. Bufera sul parroco

Sul suo profilo Facebook era apparsa all'improvviso la foto di un uomo completamente nudo. Un'immagine pubblicata nella sezione "Storie" che aveva lasciato perplessi i parrocchiani, visto che si trattava dell'account del parroco. E tanti, nonostante il volto parzialmente coperto dal telefono, avevano riconosciuto in quel "selfie hot" la fisionomia dello stesso sacerdote. Quest'ultimo quindi, dopo essersi detto vittima di un attacco hacker, d'intesa con la curia ha deciso di autosospendersi dal ruolo di amministratore parrocchiale. Protagonista della vicenda è don Vincenzo Prato, parroco di Vasanello (un paese della provincia di Viterbo, nel Lazio) che stando a quanto riportato dai media locali avrebbe già lasciato la comunità.

L'episodio in questione risale a pochi giorni fa, quando dal profilo social del prete (poi cancellato nelle ore successive) sarebbe stata pubblicata una fotografia di nudo integrale corredata dalla frase "Buongiorno". Un'immagine rimossa dopo pochi minuti, ma che non era passata inosservata ed aveva destato stupore: nella piccola realtà viterbese non si parlava d'altro. "Chiedo scusa a tutti, mi è stato hackerato il profilo - l'ultimo messaggio lasciato su Facebook dal sacerdote, prima di cancellare l'account - ora provvedo con le autorità preposte. Sono mortificato e profondamente addolorato". Al momento la polizia postale di Viterbo non risulterebbe esser stata interpellata per una verifica sul presunto hackeraggio, anche se non è escluso che don Prato possa rivolgervisi a breve. Per il momento, ha deciso però di prendersi una pausa: ad officiare la messa, domenica scorsa, c'era infatti anche il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, che ha informato i fedeli delle novità.