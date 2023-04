Pubblica sul web l'indirizzo di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari lo contatta sui social

Ha pubblicato sui social network l'indirizzo di casa di Charles Leclerc. E nelle scorse ore è stato contattato proprio dal diretto interessato, che gli ha chiesto di rimuovere il post. Protagonista della curiosa vicenda è un giovane residente a La Spezia, che con sua grande sorpresa ha trovato su Messenger un messaggio inviato dal pilota della Ferrari. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione tutto è iniziato qualche mese fa, quando all'improvviso l'indirizzo del venticinquenne monegasco divenne di pubblico dominio su Facebook ed Instagram. La notizia si è sparsa rapidamente e ormai da diversi giorni la residenza del ferrarista a Montecarlo è diventata a quanto pare una vera e propria meta di "pellegrinaggio sportivo".

Al punto che ogni giorno decine e decine di fan si apposterebbero davanti all'edificio, alla ricerca di una foto o di un autografo. Richieste che Leclerc ha esaudito, pur chiedendosi come fosse possibile che un numero sempre crescente di persone conoscesse il suo domicilio. Un viavai che alla lunga stava però spazzandogli via la privacy, fino a quando lo sportivo è riuscito a risalire alla persona che per prima avrebbe (a suo avviso) reso noto il suo indirizzo. E a quel punto avrebbe scritto al ragazzo spezzino, chiedendogli la cortesia di rimuovere il post originale. Non si sa al momento come il giovane sia riuscito ad ottenere l'indirizzo del pilota Ferrari, così come non si conoscono le ragioni che lo hanno spinto a renderlo pubblico (anche se l'ipotesi più accreditata resta quella di un gesto goliardico, a quanto sembra). Di certo c'è che Leclerc l'ha presa con una buona dose di filosofia, ringraziando i fan per le manifestazioni d'affetto ma invitandoli al tempo stesso a rispettare la sua privacy.