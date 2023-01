Quei farmaci prima delle interrogazioni

Il nuovo metodo di tanti liceali per approcciarsi alle verifiche o alle interrogazioni scolastiche senza agitarsi troppo è quello di utilizzare dei tranquillanti: dalle gocce di fiori di Bach fino alle benzodiazepine.

Il fenomeno "aiutini", così lo definisce la Repubblica, è scoppiato dopo il lockdown. Il ritorno in presenza dopo mesi e mesi di isolamento e didattica a distanza, costretti a rimanere per sei ore dietro una telecamera, è stato per molti più traumatico del previsto. Per tanti l'ansia è diventata ingestibile e per questo motivo sono sempre di più gli adolescenti che usufruiscono di queste sostanze per trascorrere senza preoccupazioni la giornata in aula.

A dare testimonianza di questo fallimento, non dei ragazzi ma del sistema scolastico che non è in grado di capire i suoi alunni e che ha costretto per anni la loro formazione dietro uno schermo interrompendo completamente le relazioni umane, sono i farmacisti e i medici. Non mancano, inoltre, anche i video su Tik Tok dove questi farmaci vengono assunti direttamente in classe prima di essere chiamati alla lavagna per l'interrogazione. La Repubblica ha intervistato uno studente e una studentessa che ne fanno uso per capirne le ragioni. Marco, solo 15 anni, frequenta il biennio di Scienze Umane al liceo Rousseau. Assume regolarmente benzodiazepine contro l'ansia e la " depressione maggiore " che vive a causa delle prestazioni scolastiche. " Ho provato varie terapie farmacologiche, tutte differenti tra loro. Ma poche, purtroppo, hanno portato a miglioramenti effettivi ", racconta Marco. Di conseguenza ha iniziato con le benzodiazepine poco dopo il lockdown. Il quindicenne racconta di aver " sviluppato una forte dipendenza fisica e mentale " e che " per la maggior parte del tempo lo fanno sentire solo drogato ".