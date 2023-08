In spiaggia clown raccolgono fondi per il Bambino Gesù. Attenti alla truffa

Hanno raggirato numerosi bagnanti e negozianti, spacciandosi per emissari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù in missione con l'obiettivo di raccogliere dei fondi per aiutare i piccoli pazienti del nosocomio: la truffa, messa in atto in alcune delle più note spiagge della provincia di Roma, ha iniziato a diffondersi in modo preoccupante negli ultimi tempi.

Questi episodi, sempre più frequenti, hanno come sfondo alcune delle località più frequentate del litorale romano, a partire da Ostia fino ad arrivare a Fregene, Santa Severa, Ladispoli, Passoscuro, Maccarese, San Nicola e Campo di Mare. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso. Facendo leva sul buon cuore dei frequentatori delle spiagge e sulla sofferenza dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico, i truffatori, travestiti da clown, si avvicinano ai bagnanti per chiedere una donazione a favore del Bambino Gesù di Roma. Spacciandosi per volontari, dichiarano ai frequentatori del litorale romano di essere al lavoro unicamente per regalare un sorriso ai poveri bimbi malati, rilasciando, peraltro, una ricevuta in caso di donazione.

Una situazione inaccettabile per i responsabili del nosocomio, che mettono in guardia i romani. "Il nostro ospedale non ha autorizzato un’iniziativa simile, né ha mai promosso richieste porta a porta, al telefono, per strada, o sotto l'ombrellone" , dichiara a Il Messaggero il segretario della Fondazione Bambino Gesù Onlus Francesco Avallone. "Nella nostra fondazione la raccolta fondi avviene sempre in modo tracciabile, quindi mai con soldi in contanti" , precisa ancora, "raccolte comunque sempre verificabili sul sito ufficiale dell’ospedale pediatrico".

I truffatori non hanno, tuttavia, preso di mira solo i bagnanti, ma anche alcuni esercizi commerciali siti nelle medesime località balneari del litorale romano. "Ci segnalano la presenza in questi giorni, ad Ostia, di impostori che chiederebbero soldi ai negozianti a favore dell’Ospedale" , hanno diciarato dal nosocomio, preoccupati per questo nuovo sviluppo della truffa. "In particolare inviterebbero le persone ad acquistare dei ticket al costo di 20-30 euro, con rilascio di “ricevuta” per effettuare una visita medica con uno specialista del Bambino Gesù e a partecipare a una raccolta di giocattoli usati e peluche per i bambini dell'Ospedale" , hanno precisato ancora dal Bambino Gesù.

Tutte iniziative, ci tengono a precisare dalla struttura, non autorizzate, per cui sono state già allertate le forze dell'ordine. Non è abitudine dell'ospedale, infatti, effettuare raccolte di fondi "one by one, per strada o al telefono: le uniche raccolte autorizzate sono quelle promosse direttamente dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus".