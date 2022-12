Rapina a mano armata in farmacia, arrestato 38enne

Rapina a mano armata a Milano dove un uomo di 38 anni è stato arrestato subito dopo il furto. La polizia di Stato ha infatti bloccato l’uomo che stava per uscire da una farmacia dopo averla rapinata. Il fermato era in possesso di un coltello da cucina lungo 23 centimetri. Da quanto emerso, solo nell'ultimo mese, nel capoluogo lombardo sono state consumate diverse rapine ai danni di farmacie ed esercizi commerciali da parte di un uomo italiano, armato di coltello, di circa 40 anni, che entrava all'interno dei negozi scelti a volto scoperto, si recava alla cassa e, dopo avere minacciato i dipendenti sia verbalmente che asserendo di avere un'arma, prelevava l'intero incasso e poi si allontanava a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

I precedenti

Secondo quanto ricostruito durante l’attività investigativa sarebbero sedici i colpi commessi, in meno di un mese, nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 20 dicembre. Con queste informazioni gli agenti della sesta Sezione 'Contrasto al Crimine Diffuso’ della Squadra Mobile sono riusciti a mettere in atto un servizio mirato presso diversi obiettivi ritenuti sensibili sulla base dell'analisi dei vari episodi precedenti. Nel corso di questa attività, i poliziotti hanno notato un uomo, il cui aspetto fisico era corrispondente alle caratteristiche del presunto autore dei furti pregressi, che, con fare alquanto sospetto, lo scorso mercoledì è entrato all'interno della farmacia "Lloyds" di via Casoretto al numero civico 1.

L'arresto

L'uomo si è subito diretto verso la cassa e si è impossessato del denaro presente all'interno. Non soddisfatto della somma trovata, ha chiesto alle due dipendenti altri soldi contanti minacciandole di prendere l'arma, mettendo intanto la mano all'interno del giubbotto. Le due dipendenti, molto spaventate, si sono recate in una stanza nel retro della bottega e hanno aperto un armadio dove vi era contenuto altro denaro contante. Una volta impossessatosi di circa 1.500 euro, il rapinatore ha intimato alle due donne di non uscire dalla stanza e si è diretto verso l'uscita della farmacia, dove, però, ad attenderlo c’erano i poliziotti della Squadra Mobile di Milano che lo hanno fermato e arrestato. Quando è stato perquisito, il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di 23 centimetri con una lama in acciaio. Nella sua abitazione sono stati sequestrati gli indumenti che l’uomo aveva indossato in occasione di altre rapine commesse in precedenza.

Il crollo di Milano in classifica

Non c'è da stupirsi che la città meneghina sia crollata nella classifica sulla qualità della vita stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la voce 'Giustizia e sicurezza' è al 103esimo posto, ma il dato in assoluto peggiore è quello riguardante il 'totale dei crimini denunciati': Milano si ritrova infatti alla 107esima posizione in Italia con 5.985 denunce ogni 100mila abitanti.

